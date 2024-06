Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

YouTuber riskeert tien jaar cel door stunt met helikopter en Lamborghini

Twee vrouwen, een helikopter én een Lamborghini: het klinkt als een droom voor veel. Een droom die YouTuber Alex Choi waar heeft gemaakt. Voor een video laat hij twee vrouwen in een helikopter herhaaldelijk vuurwerk afschieten op een te hard rijdende Lamborghini. Hij legt het spectaculaire beeld vast en plaatst het op YouTube, onder de naam Destroying a Lamborghini with fireworks. Maar niet alleen fans vinden de video, ook de autoriteiten stuiten erop, wat begin deze maand leidde tot de aanhouding van Choi.

En er hangt hem niet ‘zomaar’ een straf boven het hoofd: Choi riskeert een maximumstraf van tien jaar in de gevangenis

Helikopter en Lamborghini

Choi, een 24-jarige videomaker uit San Fernando Valley in de Amerikaanse staat Californië, werd begin deze maand opgepakt vanwege de YouTube-video. Volgens het Openbaar Ministerie in Californië wordt Choi verdacht van „de plaatsing van een explosief of brandgevaarlijk apparaat in een vliegtuig”.

Daarnaast had Choi geen vergunning voor het filmen van zijn helikopter en Lamborghini stunt en was het vuurwerk wat hij had gekocht illegaal in Californië. In de video was ook te zien hoe Choi een camerabedrijf bedankte voor hun „deelname aan mijn gekke, stomme ideeën”.

De YouTuber verscheen afgelopen week voor de rechtbank Hij werd vrijgelaten met een borgsom van zo’n 45.000 euro. Begin volgende maand wordt Choi voorgeleid. De video is inmiddels verwijderd.

YouTuber creëert vliegtuigcrash

Het is niet voor het eerst dat een YouTuber zo’n bizarre stunt uithaalt, dat hij of zij te maken krijgt met de autoriteiten. Zo moet YouTuber Trevor Daniel Jacob zes maanden te cel in, na het opzettelijk creëren van een vliegtuigcrash.

De YouTuber hing eerst een celstraf van twintig jaar boven het hoofd, dat is de maximale straf die staat op het opzettelijk frustreren van een onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Jacobs loog tegen onderzoekers dat hij de locatie van het wrak niet kende. In werkelijkheid hadden hij en een vriend het wrak met een helikopter weggesleept en vernietigd. Uiteraard nadat de camera’s waren veiliggesteld.

