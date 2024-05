Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eeuwenoud raadsel rond bouw Egyptische piramides vermoedelijk opgelost

Ze zijn prachtig om te zien, maar zijn ook al eeuwenlang een raadsel: de Egyptische piramides. Want hoe zijn ze gebouwd? Een van de grootste raadsels rond de bouw is misschien wel hoe de Egyptenaren het voor elkaar kregen om de immens grote stenen vanuit de steengroeves naar de bouwplaatsen wisten te verplaatsen. Maar wetenschappers denken dit raadsel nu ontrafeld te hebben.

Al lang wordt vermoed dat de oude Egyptenaren een waterweg gebruikt moeten hebben om alle materialen ter plaatse te krijgen. Maar hoe dat precies gegaan moet zijn, was lange tijd onduidelijk. Wie de piramides vandaag de dag bezoekt, zal namelijk opmerken dat de rivier de Nijl een flink stuk verderop ligt.

Piramides gebouwd langs verborgen zijtak van de Nijl

Toch lijkt het er nu op dat een grote groep piramides, waaronder de beroemde piramides van Gizeh, gebouwd is met behulp van een waterweg. Onderzoekers van de University of North Carolina Wilmington ontdekten namelijk dat de rivier in de oudheid een stuk dichterbij lag.

De piramides zijn vermoedelijk gebouwd op plekken waar vroeger een aftakking van de Nijl liep. De vondst van de riviertakken lijkt dan ook het antwoord op de vraag hoe de zware blokken werden vervoerd.

De wetenschappers deden onderzoek naar de piramides in het gebied tussen de Egyptische steden Lisht en Giza. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. „Tot nu toe was niemand zeker van de locatie, de vorm, de grootte of de nabijheid van deze megawaterweg”, zegt een van de onderzoekers.

Grondboringen, satellietbeelden en oude kaarten

Om de vertakkingen van de Nijl in kaart te kunnen brengen, maakten de onderzoekers gebruik van satellietbeelden en oude kaarten. Ook voerden ze op een aantal plaatsen grondboringen uit. Met speciale radartechnologie lukte het om ondergrondse lagen in kaart te brengen, waardoor de wetenschappers ontdekten hoe de vertakkingen van de rivier vermoedelijk gelopen hebben.

„Het lokaliseren van de riviertak en het hebben van gegevens waaruit blijkt dat er een waterweg was, heeft geholpen bij het verklaren van de bouw van de piramides in dit gebied”, zegt een van de onderzoeker tegen de BBC.

Piramides tussen de 4700 en 3700 jaar geleden gebouwd

De riviertak die de onderzoekers ontdekten, is de Ahramat-vertakking genoemd, naar het Arabische woord voor piramide. De vertakking was zo’n 64 kilometer lang en tussen de 200 en 700 meter breed. Langs deze verborgen zijtak van de Nijl liggen 31 piramides, die tussen de 4700 en 3700 jaar geleden werden gebouwd.

