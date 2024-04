Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw drukt op verkeerde knop bij loterij en wint miljoen: ‘Mooiste fout van m’n leven’

Ze noemt het de ‘mooiste fout uit haar leven’. Een Amerikaanse vrouw die per ongeluk op een verkeerde knop klikte bij het kopen van een lot, heeft daardoor juist een miljoen dollar in de loterij gewonnen.

Toen ze ontdekte hoeveel ze had gewonnen, zei ze dat ze het niet kon geloven. „Mijn hart bonkte!”, zegt ze, terugkijkend op haar winst. „Het is overweldigend!”

Foutjes in de loterij, ze komen wel eens voor. Zo dacht een Amerikaan dat hij 340 miljoen dollar had gewonnen, omdat de cijfers op zijn lot precies overeenkwamen met de cijfers die op de website van de loterij stonden.

Maar volgens de loterij waren ‘de verkeerde cijfers’ online geplaatst. En ook dichterbij huis zie je op televisie soms pechgevalletjes, bijvoorbeeld in Postcode Loterij Miljoenenjacht.

Foutje, bedankt: vrouw wint 1 miljoen in loterij door verkeerde knop

Maar foutjes kunnen ook positief uitpakken voor deelnemers. Daar kan Miriam Long uit de Amerikaanse staat Virginia over meepraten. Zij wilde een zogeheten Mega Millions-lot kopen van de Virginia Lottery. Die loterij kreeg veel aandacht, want er stond een megabedrag in de jackpot van bijna 900 miljoen dollar (omgerekend zo’n 830 miljoen euro) op het spel. Daar wilde de vrouw wel een gokje op wagen.

Maar toen deze Miriam een lot kocht bij een automaat, drukte ze op een verkeerde knop en rolde er geen lot voor Mega Millions uit het apparaat maar een zogeheten Powerball-lot. En daar was het te winnen geldbedrag toch aanzienlijk lager.

‘Het is de beste fout uit mijn leven’

Balen, dus. Althans, dat zou je zeggen. Want haar fout levert haar nu een aardig zakcentje op. Het ‘toevallige’ lot had namelijk precies dezelfde eerst vijf winnende nummers in de Powerball-trekking (10, 17, 20, 39 en 44). Die had ze door de computer laten uitkiezen. Ze mag daardoor 1 miljoen dollar (omgerekend zo’n 920.000 euro) op haar rekening bijschrijven.

„Het is de beste fout van mijn leven”, zo zegt ze tegen de loterij. En ook werknemers van de winkel waar ze het lot heeft gekocht, zullen blij met haar zijn. Want winkels die een winnend lot verkopen, krijgen een bonus van 10.000 dollar van de loterij.

Overigens had haar bedrag nóg hoger uit kunnen vallen als ze ook het zesde en laatste cijfer goed had. Dat was niet het geval. De kans om alle zes nummers goed te hebben en daardoor aanspraak te maken op de jackpot is 1 op 292,2 miljoen.

