Code van Coppens-kijkers gieren het uit om Donnie en Ammar: ‘Geef die twee een eigen show’

In Code van Coppens moeten twee duo’s van bekende Nederlanders onder het toeziend oog van de Vlaamse presentatoren Staf en Mathias Coppens uit een escaperoom zien te ontsnappen. Voor de aflevering van gisteravond was er een vorstelijke escaperoom gebouwd, waarin rapper Donnie en volkszanger Ammar het opnamen tegen goochelaarsduo Steven en Jamie Kazán. Vooral Donnie en Ammar zorgden voor een hoop hilariteit bij kijkers.

Ook vorige week lagen Code van Coppens-kijkers dubbel om het programma. Vooral volkszanger John de Bever werkte met zijn slechte gehoor en droge opmerkingen bij het kijkerspubliek op de lachspieren.

Vorstelijke escaperoom in Code van Coppens

„We hebben heel slecht nieuws te melden”, begint presentator Mathias Coppens de aflevering. „Zijne majesteit de koning is er heel slecht aan toe”, vult medehost Staf Coppens aan. Gelukkig zijn de redders van het vaderland nabij: Donnie en Ammar aan de ene kant en Steven en Jamie aan de andere kant.

Mathias is benieuwd of Donnie en Ammar net zo goed zijn in spelletjes als in zingen. „Ik kan voornamelijk heel erg goed zingen als er technologie aan te pas komt”, grijnst Donnie. „Dus ik denk dan toch wel de spelletjes.” Ammar heeft er ook veel vertrouwen in. De volkszanger denkt dat hij en Donnie ‘100 procent’ een goed team zijn.

De Coppens-broers leggen uit de wat de opdracht van vandaag is. De teams mogen op audiëntie bij de koning. Zijne majesteit ligt op sterven en ze moeten zijn nog kloppende hart zo snel mogelijk naar de hut van een medicijnman brengen. Kunnen ze het koninkrijk niet redden, dan wordt Nederland vastgemaakt aan België. „Wow, dan moeten we echt ons best doen”, zegt Ammar. Het presentatieduo lacht dat België er ook niet echt op zit te wachten.

Kijkers lyrisch over Donnie en Ammar

De escaperoom blijkt een hilarisch en spannend avontuur, waarbij beide teams regelmatig in een deuk liggen. Zowel Donnie en Ammar als Jamie en Steven Kazán hebben uiteindelijk „het bestaan van Nederland” gered. Maar diegenen die het snelst waren, hebben gewonnen. Donnie en Ammar vallen elkaar in de armen als blijkt dat ze net iets sneller waren dan Steven en Jamie.

Kijkers laten op X weten met volle teugen te hebben genoten van de uitzending. „Ik ken geen enkel programma waar zoveel energie en moeite in zit als Code van Coppens. Elke week weer een verrassing.” Vooral Donnie en Ammar vielen in de smaak. Meerdere kijkers vinden dat ze een eigen show op de buis verdienen. „De nieuwe Geer en Goor zijn opgestaan: SBS6, geef Ammar en Donnie een contract!”



Je kunt Code van Coppens terugkijken via KIJK.

