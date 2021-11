Wonen in een woongroep dé oplossing voor de woningnood? ‘Alleen is ook zo alleen’

Het gebrek aan betaalbare woningen voor alleenstaanden zorgt ervoor dat het concept ‘Friends-wonen’ steeds populairder wordt. Nederland is zelfs koploper in deze aanpak van de huidige woningcrisis. Het concept houdt in dat mensen bewust vriendschappelijk samenwonen om zo kosten te delen én de gezelligheid van huisgenoten te ervaren.

Metro sprak met vastgoedontwikkelingsbedrijf AM, Arno (30), die al vijf jaar in een woongroep woont in het stadscentrum van Utrecht, en de Amsterdamse hoogleraar Housing, Society and Space Richard Ronald over het concept ‘Friends-wonen’.

‘Koud of warm delen’

Sommigen kiezen bewust om vriendschappelijk samen te wonen, zoals Arno (30), bij anderen is het gewoon de enige betaalbare optie anders dan ‘weer naar papa en mama’.

„Tegenwoordig kunnen jongeren niet meer alleen aan een huis komen, maar ook niet meer eens huren”, zegt hoogleraar Ronald aan de Universiteit van Amsterdam over het probleem. Ronald geeft aan dat je onderscheid kunt maken tussen ‘warm en koud’ delen. Hierbij is warm delen met met vrienden en koud delen met andere mensen die je niet kent. „Wereldwijd neemt het koud delen toe, een goed voorbeeld hiervan is het ‘Friends-wonen’-concept of co-housing.”

Arno (30) woont al vijf jaar in een woongroep in het stadscentrum van Utrecht. Hij is na zijn gebrek aan betaalbare woningen in een woongroep gaan wonen. „Ik kan ook in m’n eentje in een studiootje gaan zitten, maar dat is ook zo alleen.” Arno woont met veertien anderen in een woongroep en dat bevalt hem heel goed. „Het is ook heel leerzaam om met zoveel verschillende mensen samen te wonen.” Hij geeft aan dat iedereen z’n eigen ruimte heeft en dan „als je dat wil, je je zo kunt terug trekken”.

En dat Friends-wonen, dat is niet alleen voor singles. Ook als je een partner hebt, kun je er terecht. „Eigenlijk hebben wel veel mensen hier een relatie, maar die gaan dan op een gegeven moment weg en dat is wel jammer. Ook zijn er veel alleenstaanden, een woongroep is namelijk ideaal voor mensen die vrijgezel zijn.”

‘Share the fun, split the rent’

Het Friends-concept heeft als slogan ‘Share the fun, split the rent‘. Het concept staat dus voor het vriendschappelijk samenwonen, net zoals in de serie Friends. Vastgoedontwikkelingsbedrijf AM heeft het Friends-concept in 2013 bedacht voor de ontwikkeling van woontoren B’Mine in Overhoeks Amsterdam. „Dit is destijds bedacht om antwoord te kunnen geven op betaalbare woonruimte voor starters op de woningmarkt.” Het verschil tussen een Friends-woning en een studentenwoning is dat „Friends-woningen ruimer opgezet zijn dan bij studentenwoningen”.

Arno (30) vindt het grote verschil tussen zijn woongroep en zijn eerdere studentenhuis dat „het nu tenminste schoon is. Iedereen zorgt ervoor dat alles lekker schoon blijft, in tegenstelling tot in mijn studententijd.”

De toekomst van Friends-wonen

De voorspelling is dat de huizenprijzen nog wel even doorstijgen, dus het concept vriendschappelijk samenwonen zal hoogstwaarschijnlijk nog populairder worden. „We zien dat dit concept ook omarmd wordt door beleggers en dat die dit een toevoeging vinden aan hun assortiment huurwoningen”, vertelt vastgoedontwikkelingsbedrijf AM over te toekomst van het concept. „We verwachten dit de komende jaren dus nog zeker vaker toe te passen in onze projecten.”