Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De maan krimpt en dat kan weleens voor problemen zorgen, waarschuwen wetenschappers

Wie vanaf de aarde een blik werpt op de maan, ziet vooral een prachtige lichtbol. Maar het idee dat de maan een soort vredige plek is waar nooit iets gebeurt, had niet minder waar kunnen zijn. Ook op de maan vindt namelijk behoorlijk veel natuurgeweld plaats. Dat gaat er soms zelfs zo heftig aan toe dat de omtrek van het hemellichaam krimpt.

En dat kan in de toekomst weleens problemen opleveren, waarschuwen wetenschappers van NASA. Het krimpen van de maan gaat namelijk gepaard met heuse ‘maanbevingen’ die voor breuken in het oppervlak kunnen zorgen. Onderzoekers zijn bang dat die mogelijk een bedreiging vormen voor toekomstige menselijke kolonisten.

Zuidpool dé hotspot op de maan

De onderzoekers publiceerden er onlangs een artikel over in het wetenschappelijk tijdschrift The Planetary Science Journal. Het onderzoek richt zich met name op de zuidpool van de maan, een plek die sinds vorig jaar dé hotspot op de maan is onder onderzoekers, omdat een Indiase missie de eerste succesvolle zachte landing in het gebied maakte.

Ook NASA koos deze regio uit als mogelijke landingsplaats voor de ‘Artemis-III-missie’, die in 2026 plaats zal vinden. Tijdens deze missie zullen astronauten terugkeren naar de maan, maar echt een geschikte plek om te vertoeven is het niet, zo blijkt uit het onderzoek.

Een verschrompelde druif

Dat komt omdat de kern van de maan afkoelt en langzaam krimpt. De wetenschappers vergelijken het met een druif die langzaam verschrompelt tot een rozijn. Er ontstaan plooien in het oppervlak, die maanbevingen kunnen veroorzaken. Zo’n maanbeving kan uren duren en zelfs gepaard gaan met aardverschuivingen, geen prettig vooruitzicht voor wie er lange tijd wil verblijven dus.

Toch zeggen de onderzoekers dat het niet de bedoeling is om de verkenning van de maan te ontmoedigen. „Maar we willen wel waarschuwen dat het niet een of andere goedaardige plek is waar niets gebeurt.”

Toekomstige missies niet afgeblazen

Kunnen we dan nooit meer naar de maan? Zo’n vaart loopt het niet. Hoewel de maanbevingen volgens de onderzoekers een bedreiging kunnen vormen voor toekomstige missies, zullen de uitkomsten niet meteen leiden tot het afblazen ervan.

Wie in de nabije toekomst een bezoekje aan de maan brengt, zal daar namelijk hoogstens een paar dagen blijven. Sterke, ondiepe maanbevingen komen niet vaak voor. Het is daarom ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat er een grote maanbeving zal plaatsvinden terwijl er astronauten op de maan zijn.

Vorige Volgende

Reacties