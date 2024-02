Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze verschillende geldtypes zijn er en test welk type jij bent

De één heeft een gat in de hand, de ander pot alles liever op. Niets mis mee, maar wel handig om je eigen geldpatronen te herkennen. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij je kind. Deze geldtypes kennen we en zo test je welk type jij bent.

Verschillende geldtypes

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onderscheidt vier verschillende geldtypes. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met uitgavepatronen en spaargedrag.

De test is gericht op scholieren, maar relevant voor jong en oud. (Hoewel jij wellicht niet meer je brood mee naar school vergeet mee te nemen, vervang dan het woord ‘school’ voor ‘werk’.)

De Superspaarder

Sparen, sparen, sparen. Het liefst zie jij het bedrag op je spaarrekening alleen maar groeien. En als er dan écht een keer een aankoop gedaan moet worden, dan wel het liefst tegen de allerbeste prijs. Je zoekt de hoogste rentes en weet precies hoe veel geld je tot je beschikking hebt.

De Rekenmaster

Jij houdt van balans. Heb je net wat meer geld uitgegeven aan een nieuwe winterjas, dan kan een dure spijkerbroek nog even wachten.

Je bent niet bang om geld uit te geven, maar je houdt alle uitgaven wel goed bij. Je weet hoeveel geld er binnenkomt en ook wat eruit gaat.

De Geld-chaoot

Alles wat er binnenkomt, vliegt net zo makkelijk weer de deur uit. Je vindt geld eigenlijk niet zo belangrijk, waardoor je soms ook geen rekening houdt met toekomstige uitgaven. Heb jij geld ter beschikking, dan geef je het net zo lief uit. Of het nu voor iemand anders is, of voor jezelf, kopen doe jij zonder moeite.

De Big Spender

Het liefst zou jij je geld tien keer uitgeven, maar één ding is zeker: je kunt je geld maar een keer uitgeven. Veel geld uitgeven is in principe niet verkeerd, mits er genoeg geld binnenkomt.

Om de levensstijl van een big spender te onderhouden is het cruciaal dat je ruim verdient.

Doe zelf de geldtype-test

Benieuwd naar welk geldtype jij bent, of welk geldtype jouw kind is, doe dan zelf de test via de website van het Nibud.

