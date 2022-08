Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De droom van NASA: waarom de terugkeer naar de maan zo belangrijk is

Binnen een paar weken wil NASA, met de lancering van de Artemis 1, weer voet op de maan zetten. Een droom die na jaren van afwezigheid eindelijk weer uit lijkt te komen. Maar waarom is de ruimte-organisatie er zo gigantisch op gebrand?

Vijftig jaar geleden (1972) was het Gene Cernan die als laatste astronaut op de maan is geweest. Onlangs crashte er wel een ‘mysterieus object‘, maar een mens… Het had ook meteen grote gevolgen; na de Apollo-missie heeft niemand meer op onze grijze stoffige vriend gestaan. NASA wil daar in 2022 verandering in brengen.

Reach for the skies

Met de Artemis 1 wil NASA eerst een onbemande raket richting de kaasbol sturen. Kleine voertuigen, zo groot als een schoenendoos, worden vervolgens uitgezet om onderzoek te doen op de oppervlakte. Het is ook een test voor de Orion-raket, die in de aankomende jaren ook mensen richting de maan moet sturen.

„Iedereen staart wel eens naar de maan met de gedachte dat we er hopelijk weer op lopen”, stelde NASA-baas Bill Nelson tijdens een persconferentie deze maand. „Die reis gaat opnieuw beginnen met de Artemis 1.”

One first step, again

We gaan dus terug naar de maan. De bedoeling is dat de eerste verkenningsvlucht op 29 augustus wordt uitgevoerd (met uitvaldata op 2 en 5 september). Als Artemis 1 zorgvuldig rond de maan heeft gevlogen, stort deze in oktober in zee. Dat is al een paar keer geoefend. Hopelijk is dat niet de bedoeling voor Artemis 2 en 3.

Als alles succesvol is, wil NASA al in 2024 een bemande vlucht sturen voor een rondje om de maan met Artemis 2. En het is volgens de organisatie de bedoeling dat we met Artemis 3 wederom mensen op ons prachtige grijze bubbel hebben lopen in 2025 of 2026. In 2027 hebben we dan zelfs een I-HAB-module waar mensen langere tijd in kunnen leven, zoals in de AppleTV+-serie For All Mankind.

En dan nu naar Mars

Het moge duidelijk zijn dat NASA grotere plannen heeft. De organisatie wil namelijk naar Mars. De zwaartekracht van de maan zorgt ervoor dat het lanceren van een voertuig extreem minder brandstof gebruikt om naar de rode planeet te gaan. „Alles wat we doen op de maan, is gericht op het ontdekken van de ruimte”, aldus Cathy Koerner van NASA. „We gaan echt niet voor voetafdrukken en het plaatsen van een vlag.”

Comfortabel NASA huisje?

Het programma is niet alleen bedoeld om te zien óf we er komen (dat hebben we al gedaan). NASA wil ook uitvogelen of we op de maan en op Mars kunnen wonen. Ook testen ze nieuwe ruimtepakken, ontwikkeld door Axiom Space en Collins Aerospace, hoewel we denken dat Elon Musk er zich ook mee wilt bemoeien met zijn strakke pakken.

Hoewel er geen mensen meereizen, heeft de Artemis 1 wel gezelschap. Er worden drie mannequins de ruimte ingestuurd. De leider van het gezelschap heet Moonikin Campos (zo heeft het internet besloten). Alle ‘reizigers’ hebben sensoren om te bepalen welke G-krachten ze moeten ondergaan.

Vlieg met me mee; maar met NASA of SpaceX?

Zoals gezegd is NASA niet de enige partij die richting de maan gaat. Ook SpaceX is er druk mee bezig, maar wanneer zij bijvoorbeeld Mars bereiken blijft gissen. Bij wie stap jij de aankomende jaren het liefst in?

