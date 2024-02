Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je iPhone weet vanaf nu de betekenis van alle waarschuwingssymbolen in je auto

Wanneer er tijdens het rijden plotseling een waarschuwingslampje op het dashboard van je auto aan gaat, kan het zo zijn dat er iets mis is. Handig om te weten wat zo’n symbool betekent dus. Maar de kans dat je ze allemaal kent is klein. Het zijn er namelijk maar liefst 64. Daar heeft Apple nu iets op bedacht want wie niet weet wat al die symbolen betekenen, kan vanaf nu simpelweg zijn iPhone raadplegen.

Naarmate technologie verder wordt ontwikkeld en meer functies worden toegevoegd, is de kans dat er iets mis gaat groter. Dat geldt natuurlijk ook voor auto’s. En met meer dan zestig verschillende waarschuwingssymbolen is het soms lastig om meteen te weten wat er aan de hand is.

Veel automobilisten weten betekenis van symbolen niet

Uit onderzoek van pechhulpverlener Route Mobiel blijkt namelijk dat zo’n 60 procent van de Nederlandse automobilisten de betekenis van die waarschuwingssymbolen niet kent. Van de meer dan duizend ondervraagden zegt een kwart zelfs gewoon door te rijden wanneer er een icoontje op het dashboard begint te branden.

Je kunt het natuurlijk googelen of opzoeken in de handleiding van je auto, maar wie een iPhone bezit, kan er vanaf nu op een nog snellere manier achterkomen wat het lampje dat net opeens aan ging op je dashboard betekent. Je iPhone kan het je sinds kort ook vertellen, meldt de Amerikaanse mediawebsites CNET.

Maak een foto met je iPhone

De functie die de waarschuwingslampjes herkent zit in iOS 17 en het enige wat je hoeft te doen, is een foto van het brandende lampje op je dashboard te maken. Vervolgens open je die foto in je fotogalerij en veeg je omhoog. In het menu dat dan tevoorschijn komt, staat de optie ‘Auto Symbol’. Wanneer je dit aanklikt, identificeert je iPhone wat het icoontje betekent.

Hoewel je er met deze tool snel achter kan komen wat al die icoontjes betekenen, kan je iPhone je niet precies vertellen wat er aan de hand is. Soms branden de lampjes onterecht of kan het op een scala aan problemen duiden. Een bezoekje aan de garage is dus alsnog aan te raden.

