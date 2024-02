Kunstdocent verkoopt stiekem kunstwerken van leerlingen online

Leerlingen van een school in de Canadese stad Montreal zullen raar opgekeken hebben toen ze plotseling hun eigen kunstwerken online tegen kwamen op de site van hun kunstogen. Hij bood de werken, zonder dat de leerlingen dit wisten, te koop aan voor maar liefst 118 dollar, omgerekend zo’n 80 euro.

De leerlingen hadden de kunstwerken gemaakt voor een schoolopdracht, maar wat ze niet wisten is dat hun docent, Mario Perron, de portretten te koop had gezet op zijn eigen website. En niet alleen de portretten staan te koop. Het werk is ook afgedrukt op mokken, die voor 28 euro te koop zijn, en iPhone-hoesjes, die 24 euro kosten.

De vader van een van de kinderen kwam de kunstwerken tegen in de online shop van de website van Perron. „De leerlingen stoppen ziel en zaligheid in hun kunstwerken en krijgen daar een cijfer voor. Maar Perron stopt gewoon 80 euro in zijn zak”, aldus de vader. „Het is ongelooflijk dat hij vindt dat hij het recht heeft om de rechten van deze kinderen en hun kunstwerken te gebruiken en te exploiteren voor zijn eigen financiële gewin.”

Parents call on Quebec school board to take action after students find their artwork being sold online by their art teacher.

The students are 12-14 years-old. The art is being sold in many forms like phone cases, stickers and tote bags.

