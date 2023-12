Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw kunstwerk van Banksy binnen een uur gestolen, politie houdt dief aan

Slechts één uur. Zo lang heeft een kunstwerk van Banksy op een stopbord in het Verenigd Koninkrijk gestaan voor het bord in zijn geheel gestolen werd. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van het stelen van het kunstwerk en vandalisme.

Het kunstwerk werd afgelopen vrijdag in het Londense stadsdeel Southwark onthuld. Het bestaat uit een stopbord, dat er al langer stond, met drie door Banksy gemaakte afbeeldingen van militaire drones.

Maar lang van het kunstwerk genieten kon niet. De creatie werd binnen een uur al gestolen. En dat gebeurde gewoon op klaarlichte dag. Omstanders die ook naar het kunstwerk van Banksy op het stopbord waren komen kijken, zagen hoe een man stopbord van de paal af probeerde te halen.

Dief nam boutenschaar mee

Een getuige vertelde aan Sky News dat de dief op een fiets klom, terwijl een ander de fiets vasthield, en het bord probeerde los te rukken. Toen dat niet lukte ging hij weg en kwam enkele minuten later terug met een boutenschaar. Toen hij bord eenmaal los had gemaakt, rende hij ermee weg. Omstanders filmden het voorval:



Someone already stole the new Banksy stop sign in London (Full Video) pic.twitter.com/ZbJoiwYVCV — GDTV (@groundeadtv) December 22, 2023

Omdat de man duidelijk in beeld is, lukte het om hem snel op te sporen. Hij is aangehouden en de politie heeft inmiddels een nieuw stopbord neergezet zodat het verkeer niet ontregeld raakt. Het stopbord met het kunstwerk van Banksy is echter nog altijd spoorloos.

Prijs van kunstwerk van Banksy snel omhooggedreven

Een galeriehouder vertelde aan de BBC dat het bord op een veiling tussen de 290.000 en 575.000 euro zou opbrengen. De prijs wordt volgens de galeriehouder flink omhooggedreven vanwege alle aandacht voor het kunstwerk.

De wijk Peckham in Zuid-Londen heeft eerder al aangifte gedaan na de diefstal. „We hebben het hier niet alleen over een verkeersbord. Het is een kunstwerk dat voor de gemeenschap is neergezet. Het is straatkunst en het is voor de mensen”, zegt wethouder Jasmine Ali.

