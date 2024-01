Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Overal vastgetapete vissen gevonden, Amerikaanse stad geplaagd door ‘visvandaal’

De stad Provo in de Amerikaanse staat Utah werd de afgelopen maanden geplaagd door een heuse ‘visvandaal’. Op de gekste plekken door de hele stad werden vastgetapete vissen aangetroffen. Van pinautomaten tot toiletdeuren en auto’s, er werden al zeker dertien vastgetapete vissen op vreemde plekken gevonden. De dader is inmiddels aangehouden.

De vreemde beelden worden gedeeld op een Instagram-account met de naam ‘fish_bandit84’. Het hele account staat vol met foto’s en video’s van vissen die zijn vastgetaped op de gekste plekken. Sommige hebben zelfs sigaretten in de mond. De eerste video werd al in augustus gedeeld. De meeste video’s laten vissen op pinautomaten zien, maar ook een toiletdeur en een politieauto waren doelwit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook in Japan vastgetapete vis gevonden

Het account heeft inmiddels meer dan 52.000 volgers en daarmee lijkt het een nieuwe internetrage te hebben veroorzaakt. Want er worden niet alleen beelden uit de stad Provo gedeeld. Op het account staat ook een video van een vastgetapete vis op een pinautomaat in Japan. „We gaan internationaal”, luidt het bijschrift.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De vreemde zaak kwam in september voor het eerst op het bureau van agenten terecht nadat er melding was gedaan van een vastgetrapte vis op een pinautomaat naast een bank. Tijdens het onderzoek stuitte de politie niet veel later op het opmerkelijke Instagram-account, zo meldt KSLTV, een lokale Amerikaanse televisiezender.

17-jarige jongen aangehouden

Degene achter het Instagram-account is inmiddels aangehouden. Het gaat volgens de Amerikaanse politie om een 17-jarige jongen. Wat hij met zijn actie wilde bereiken is niet helemaal duidelijk. Ook is niet duidelijk waar de tiener al die vissen vandaan haalde.

Volgens de politie was het bedoeld als grap en veroorzaakten de vissen minimale schade. Toch heeft de 17-jarige jongen dankzij zijn actie twee aanklachten van vernieling aan zijn broek. Hij moet zich daarom melden bij de jeugdrechtbank.

Reacties