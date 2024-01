Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

WIDM-kijkers betrappen Tooske op opvallende leugen: „Ze zit te mollen!”

De derde aflevering was weer als vanouds chaotisch. Vooral tijdens de tweede opdracht ontstond er veel verwarring. De kandidaten leken geen flauw idee te hebben waar ze mee bezig waren en dat resulteerde in een opbrengst van slechts 600 euro, terwijl er maar liefst 2000 euro viel te verdienen. Tussendoor werd er ook nog eens lekker wat molgedrag vertoond. Zo viel het kijkers op dat Tooske wel een heel opvallende leugen probeerde te verkopen.

De derde aflevering van Wie is de Mol heet niet voor niet ‘Vragenvuur’, tijdens twee van de drie opdrachten in Wie is de Mol? werden de kandidaten bestookt met vragen. Eerst werd hun kennis over muziek getest tijdens een pubquiz en later ook hun kennis over elkaar. Dat gebeurde tijdens de tweede opdracht, waarbij de kandidaten een puzzel op moesten lossen. Dat deden ze door vragen over elkaar te beantwoorden, en die waren nogal vreemd.

Tooske maakt reclame voor fietsfabrikant

Zo bleek dat Anna Gimbrere ooit als smurf in de Free Record Shop plaatjes van Vader Abraham probeerde te verkopen en beweerde Tooske Ragas dat ze al 37 jaar op dezelfde fiets rijdt. Vooral dit laatste viel een aantal oplettende kijkers op, want was het niet Tooske die bekend staat om de reclames voor een bekende fietsfabrikant?

Op X zijn er dan ook behoorlijk wat kijkers die zich de reclames nog goed kunnen herinneren. „Huh? Als Tooske al 36 jaar dezelfde fiets heeft, waarom zat ze dan in een fietsreclame? Daar houd je over het algemeen een fiets aan over”, merkt een kijker op. „Tooske heeft al 36 jaar dezelfde fiets? Ze maakt al jaren reclame voor die elektrische dingen van Stella”, schrijft een ander. Weer een ander bestempelt haar leugen als echt molgedrag. „Tooske zit te mollen!”



Geen succesvolle opdracht

Uiteindelijk lukt het de kandidaten niet om de puzzel op te lossen. Sterker nog, ze bleken de opdracht helemaal verkeerd begrepen te hebben. Ondanks de chaos, wisten ze wel nog een klein bedrag voor de pot bij elkaar te spelen, maar echt succesvol was het volgens de kandidaten niet. „Het is mislukt. Ja, ik heb niks bijgedragen, maar de anderen ook niet”, vat Tooske de opdracht samen.



Huh

Als Tooske 36 jaar dezelfde fiets heeft waarom zat ze dan in een fietsreclame

Daar hou je over het algemeen een fiets aan over 🤷🏻‍♀️ #widm — Ina (@Babloth) January 20, 2024



Tooske heeft al 36 jaar dezelfde fiets? Ze maakt al jaren reclame voor die elektrische dingen van Stella… #widm — Leander Mascini (@mascje) January 20, 2024

De hele aflevering kijk je terug via NPO Start.

