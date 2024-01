Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PSV verspeelt bij FC Utrecht eerste punten en grijpt naast record

PSV heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. FC Utrecht hield de koploper uit Eindhoven op 1-1. PSV liet daarmee de kans liggen om als eerste club in Nederland de eerste achttien competitieduels te winnen. De huidige selectie blijft het record nu delen met de spelersgroep van PSV uit het seizoen 1987/1988.

Johan Bakayoko zette PSV in Utrecht in de 7e minuut met een kopbal op voorsprong. De koploper wist voor rust verder weinig kansen te creëren.

FC Utrecht kwam in de beginfase van de tweede helft verdiend langszij. Nadat verdediger Hidde ter Avest de bal eerst nog tegen de lat kopte, had Othmane Boussaid in de 53e minuut wel succes. Na een voorzet van Sam Lammers schoot de Belg de 1-1 binnen.

Beide ploegen kregen kansen om te winnen. Hirving Lozano (PSV) schoot tegen de lat en Boussaid net naast.

