Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mogelijk wit landschap in zuiden door sneeuwbuien

Het is goed mogelijk dat het zuiden van het land in de loop van de dag te maken krijgt met een flink pak sneeuw. In Zuid-Limburg op plekken tot zelfs 5 centimeter, meldt weerbureau Weeronline. Dit komt door winterse buien die maandag vanaf de Noordzee over het land trekken.

In de kustprovincies levert het hagel en onweer op. Wat verder landinwaarts kan er, afgewisseld met wat zon, natte sneeuw gaan vallen. Vriezen gaat het niet, het koudst wordt het in Zuid-Limburg met gemiddeld 1 graad boven het vriespunt. De grootste kans op sneeuw die blijft liggen is in het oosten en zuidoosten. Met een matige, aan zee krachtige westen- tot noordwestenwind is de gevoelstemperatuur -2 tot -5 graden, aldus het weerbureau.

Gedurende de avond trekken de winterse buien verder het land over, met mogelijk plaatselijk sneeuw als gevolg. Met een gemiddelde temperatuur onder het vriespunt, kan het lokaal glad gaan worden.

ANP

Reacties