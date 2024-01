Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vastgevroren hermelijn onder het ijs levert tragisch beeld op: ‘Wat een foto!’

Dat zie je ook niet vaak: een dier dat net onder het ijs vast komt te zitten en daar zit ingevroren. Een ongelukkige hermelijn is afgelopen week op die manier aangetroffen in een natuurgebied bij Rotterdam. „Wat een foto!”

Maarten Breedveld van natuurverenging Het Zuid-Hollands Landschap deelde de foto op X. Hij kreeg die toegestuurd van een bezoeker van de polder Den Hoek in de Krimpenerwaard.

Die bezoeker wil liever anoniem blijven, maar de foto van het onfortuinlijke diertje uit de marterfamilie vond Maarten te indrukwekkend om niet met zijn volgers te delen. Het doet hem denken aan de ‘ijs-ijsvogel‘ die in 2018 vastvroor onder het ijs.



In Polder Den Hoek van @ZHLandschap in de Krimpenerwaard trof een bezoeker deze onfortuinlijke hermelijn aan onder het ijs. Ik moest denken aan de 'ijs-ijsvogel' uit 2018. Wat een foto!@Zoogdierverenig hopelijk is dit geen slecht voorteken voor 2024 het jaar van de hermelijn?! pic.twitter.com/U3AabESoUT — Maarten Breedveld (@MJBreedveld) January 12, 2024

Hoe het dier onder het ijs terecht is gekomen, blijft een raadsel. „Dat zal de grote vraag blijven”, zegt Maarten. „Zelf dacht ik dat het dier wellicht ergens onder het ijs is geraakt en een stuk onder het ijs heeft gezwommen.”

Opvallend: 2024 is uitgeroepen tot jaar van de hermelijn. Foto slecht voorteken?

De Zoogdierenvereniging heeft 2024 opvallend genoeg juist uitgeroepen tot jaar van de hermelijn, om meer bekendheid te geven aan het diertje. Want maar weinig mensen kunnen zeggen dat ze ooit een hermelijn in het echt hebben gezien. Dat komt omdat de diertjes zich niet vaak laten zien. Ze zijn erg snel en overdag bijna niet te vinden.

„Toch is het echt een oer-Hollandse kleine marter”, zegt de vereniging over het diertje dat tot 30 centimeter lang wordt. „Helaas heeft deze soort het de afgelopen jaren erg zwaar gehad en begint die stilletjes aan te verdwijnen uit Nederland. Om te voorkomen dat hermelijnen gaan verdwijnen is actie hard nodig.”

Maarten hoopt dat de foto van de opmerkelijke vondst onder het ijs ‘geen slecht voorteken is’ voor het jaar van de hermelijn.

IJsvogel onder het ijs

De foto doet denken aan de ijsvogel in ijs die in 2018 viraal ging. De 13-jarige Christoph van Ingen ontdekte de fluorescerend blauwe dode vogel destijds in een dichtgevroren sloot achter zijn huis in Oostzaan. Hij maakte foto’s van het bijzondere tafereel en deelde deze online.

Via sociale media, websites en kranten ging de ijsvogel de hele wereld over. Dankzij Christoph kon het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de ijsvogel in ijs ‘en bloc’ veiligstellen voor de collectie.

In tegenstelling tot de naam van het dier kan de vogel helemaal niet zo goed tegen ijs. De vogel was vermoedelijk verzwakt of van honger gestorven, onder het ijs terecht gekomen en vastgevroren.



De ijs-ijsvogel is een 'dood dier met een verhaal', en kan bewonderd worden in @HetNatuurhist Museum: https://t.co/WPDs8aQPGi pic.twitter.com/us1f6BhAfz — NPO Radio 1 (@NPORadio1) August 22, 2018

