Blijft je drol drijven? Shit! Deze waarschuwing geeft jouw lichaam je

Je doet er goed aan om eens in de zoveel tijd achterom te kijken na een ‘nummertje twee’. Want wie te maken heeft met drijvende drollen (de zogenoemde ‘drijvers’) heeft misschien een lichamelijk probleem. Shit!

Ja, dit wordt letterlijk een schijtverhaal, maar wel een belangrijk schijtverhaal. Want jouw lichaam wil je iets vertellen als je een drijver achterlaat in de wc-pot. Dat kan namelijk een teken zijn dat er iets niet helemaal lekker gaat in je darmen. Je zou het zelfs als een gezondheidswaarschuwing kunnen zien.

Oftewel: drijvende stront is ongezond

Oftewel: drijvende stront is ongezond. Althans, dat zegt maag-darm-leverarts Sara Mesilhy. Volgens haar duiden drijvende drollen er op dat je lichaam niet alle vetten goed verteert en opneemt. „Wanneer je lichaam geen vetten meer kan opnemen, blijven ze in je spijsverteringskanaal hangen en kunnen ze ervoor zorgen dat je poep gaat drijven”, vertelt ze. Stront aan de knikker dus!

Tegen de Amerikaanse site Huffington Post is ze duidelijk: „Drijvende poep is vaak het gevolg van gas dat zich in je poep ophoopt. Die gasvorming wordt veroorzaakt door het eten van vettig voedsel. Maar het kan ook komen door veranderingen van bacteriën in de darmen. Dat krijg je bijvoorbeeld als je recent antibiotica hebt gebruikt.”

💩 Dit kun je doen tegen drijvende poep Volgens de arts doe je er goed aan om in geval van drijvende drollen je dieet aan te passen. In de eerste plaats betekent dat het verminderen van vetrijke voedingsmiddelen. Denk aan gefrituurd voedsel, vet vlees en producten met (volle) melk erin verwerkt. Het is volgens haar ook de moeite waard om meer voedsel met vezels te eten. Die kunnen je poep steviger te maken, zegt de arts.

‘Altijd een goed idee om regelmatig je drol te controleren’

Maar, waarschuwt de arts, drijvende poep kan ook een teken zijn van ernstiger onderliggende problemen. „In zeldzame gevallen duidt het op een alvleesklieraandoening, galblaasaandoening, darmaandoening of coeliakie (een auto-immuunziekte, red.). Het is naar mijn mening altijd een goed idee om regelmatig je poep te controleren op veranderingen”, geeft ze, net als andere poepexperts, als tip mee.

Wie na het aanpassen van het voedingspatroon last blijft houden van drijvende drollen, zou misschien een bezoek aan de huisarts moeten overwegen, adviseert Meshily. Al is het alleen maar om een onderliggende kwaal uit te sluiten.