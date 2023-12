Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Autoriteiten Gaza: zeker 50 doden door nieuwe aanvallen Israël

Zeker 52 mensen zijn om het leven gekomen door nieuwe Israëlische aanvallen op doelen in de Gazastrook. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Gezondheid gemeld.

Het Israëlische leger liet weten dat tientallen gevechtsvliegtuigen ruim honderd doelen in Gaza hebben aangevallen. Volgens het leger waren daarbij onder meer tunnelschachten en militair materieel van Hamas het doelwit.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei maandag na een bezoek aan de Israëlische troepen in de Gazastrook dat het leger de strijd tegen Hamas gaat opvoeren. Hij sprak van een langdurige strijd, waarvan het einde nog niet in zicht is.

ANP

