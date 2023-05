Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gedumpt in de zee? Piloot vertelt waar ontlasting vliegtuigpassagiers belandt

Waar komt de ontlasting die passagiers tijdens een vlucht achterlaten terecht? Een piloot heeft op TikTok dit mysterie ontrafeld. In een video doet hij uit doeken wat er gebeurt met alle viezigheid die wordt doorgetrokken op de vliegtuigtoiletten.

Iedereen die weleens heeft gevlogen, kent het wel: je drukt op de knop en er komt een overweldigend gebulder uit het toilet. Op het hoogtepunt gaat de klep open en dan is je plas (of poep) voor altijd verdwenen. Maar is dat wel echt zo?

Dit gebeurt er met jouw poep en plas op een vlucht

De ontlasting wordt in ieder geval niet gedumpt in zee. Toch is dat iets wat veel mensen denken, zeker nadat er weleens meldingen zijn van vallende ontlasting die uit de lucht valt. Zo keken mensen in Amstelveen een paar jaar geleden wel heel raar op toen een object uit de hemel precies op het dak van een woning viel. Het bleek geen meteoriet te zijn, maar bevroren poep afkomstig van een vliegtuig. De mensen in Amstelveen mochten dan nog van geluk spreken, want soms landt ontlasting uit een vliegtuig zelfs op mensen.

Volgens piloot Garrett Ray, die op sociale media vaker vertelt over zijn werk, gaat het dan om een fout. Ontlasting van passagiers wordt volgens hem niet achteloos van 10 kilometer hoogte naar beneden gesmeten. In plaats daarvan wordt het in het vliegtuig opgeslagen.

Piloot: ‘Het komt niet op de mensen beneden terecht’

Hoe dat werkt? De piloot legt het uit in een video die al bijna 4,5 miljoen keer is bekeken op TikTok. Al meer dan dertig jaar hebben vliegtuigen handige vacuümtoiletten die ervoor zorgen dat het vliegtuig geen overbodig water mee hoeft te vervoeren, zegt hij.

„Het komt niet op de mensen beneden terecht, maar het gaat via leidingen naar de achterkant van het vliegtuig. Het belandt in tanks en het grondpersoneel zal op de bestemming al het afval verwijderen”, aldus de piloot. Wanneer je doortrekt, wordt de ontlasting dus niet gedumpt, maar weggezogen.

De piloot vertelt dat de toiletten op een langeafstandsvlucht meer dan duizend keer kunnen worden doorgespeeld. Als dat gebeurt ontstaat er volgens hem honderden liters afval. „Dat is een hoop.”

