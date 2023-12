Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Optische illusie met blikje cola laat je kleuren zien die er niet zijn

Tussen al het zware nieuws door is een optische illusie wel even een prettige snack. Ditmaal een zwart-wit blikje Coca-Cola dat je toch echt ziet als een rood blikje.

Nog maar net bijgekomen van de optische illusie over een jurk, een hond dan wel mens en eentje die de Eiffeltoren deed wegzakken in de grond, zijn we nu duizelig van een blikje Coca-Cola. Help, ons brein kleurt zelf een foto in.

Optische illusie met ‘rood’ Coca-Cola blikje

De optische illusie komt uit de koker van Akiyoshi Kitaoka. Hij is psychologieprofessor aan de Ritsumeikan Universiteit in Japan en staat bekend om zijn breinbrekende optische illusies. In zijn nieuwste creatie opent hij een blik vol verwondering met iets dat op de verpakking van Coca-Cola lijkt. In werkelijkheid is er helemaal geen rood in deze afbeelding te zien, maar alleen zwart, wit en cyaan.



You may see a Coca-Cola can reddish, though this image consists of black, white, and cyan (no red). pic.twitter.com/OOXwmONV0o — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) December 18, 2023

Eerder zorgde de professor al eens voor opschudding met een speels beeld van grijze aardbeien die er ook rood uitzagen. In de nieuwe afbeelding gooit cyaan opnieuw een misleidend signaal naar ons brein, dat normaal gesproken een rood blikje cola verwacht. Deze verwachting zorgt ervoor dat de hersenen rood zien waar het niet is. Cyaan is een kleur die het meest weg heeft van turquoise.

Je hersenen zien kleuren die er niet zijn

Dit principe heeft te maken met een fenomeen dat bekend staat als color opponency. Hierdoor signaleren je hersenen kleuren zien er niet zijn, vooral als er sprake is van een hoog contrast. Het cyaan in de optische illusie fungeert als een visuele opponent van rood. Daardoor wordt je brein voor de gek worden gehouden en ga je automatisch invullen wat je denkt te zien, in dit geval een rood blikje Coca-Cola. Op de valreep laat de professor jouw brein een blikje ook nog even blauw inkleuren. In de afbeelding hieronder gebruikt hij alleen zwart, wit en geel.



You may see a Coca-Cola can bluish, though this image consists of black, white, and yellowish color (no blue). pic.twitter.com/7ILLP3zWCX — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) December 19, 2023

