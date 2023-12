Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse man gewond door schietpartij in Praag

Door de schietpartij in een universiteitsgebouw in Praag is een Nederlandse man gewond geraakt. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Over de aard van de verwondingen kan een woordvoerder in verband met de privacy niets zeggen. Ook over de identiteit van de Nederlander kan hij geen details delen.

Het ministerie staat in contact met de familie van de gewonde Nederlander en verleent consulaire bijstand.

Door de schietpartij in Praag donderdagmiddag zijn volgens de Tsjechische politie meer dan vijftien doden gevallen. Ook de schutter is omgekomen, zijn lichaam werd gevonden in het gebouw van de Karelsuniversiteit in Praag, waar hij volgens de politie student was. Eerder op de dag was elders het lichaam van zijn vader gevonden.

ANP

Vorige Volgende

Reacties