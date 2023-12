Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer dan vijftien doden door schietpartij Praag

Bij een schietpartij in een universiteitsgebouw in Praag zijn meer dan vijftien doden gevallen, zegt de Tsjechische politie. Het lichaam van de schutter werd in het gebouw gevonden. Volgens binnenlandminister Vít Rakušan is er geen sprake van een link met internationaal terrorisme. Zeker 24 mensen raakten gewond, sommigen zwaargewond. Onder de gewonden is ook een Nederlander.

Volgens de politie was de schutter student aan de Karelsuniversiteit in de Tsjechische hoofdstad. Het zou gaan om een 24-jarige man. Eerder op de dag werd het lichaam van zijn vader gevonden in zijn huis op zo’n 20 kilometer van Praag, meldt The Guardian.

De politie vernam dat de schutter van plan was zelfmoord te plegen, en evacueerde een universiteitsgebouw waar de vermoedelijke dader college zou hebben. De schutter opende het vuur in een ander gebouw. Volgens de politie lijkt het erop dat de schutter zichzelf inderdaad heeft gedood na de schietpartij, maar omdat de politie de schutter onder vuur nam, kan de doodsoorzaak nog niet worden vastgesteld. De daad zou mogelijk geïnspireerd zijn door soortgelijke schietpartijen in het buitenland, zegt de politie.

ANP

Reacties