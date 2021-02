Na het jurken-mysterie een nieuwe hersenkraker: zie je een hond of mens?

We kennen allemaal nog wel het veelbesproken mysterie rondom de blauw-zwarte of goud-witte jurk. Vrijwel de hele wereld was verdeeld over welke kleur ze nou zagen bij de foto van de – in feite blauwe – jurk. Inmiddels is er een nieuwe discussie ontstaan vanwege een foto van een levend wezen in de sneeuw: is het hond, of toch een persoon?

Het betreft een foto van Jam Press die rondgaat op social media. Daarop zien we een zwart ‘iets’ in de met sneeuw bedekte bossen. Sommigen denken dat het een persoon met een rugzak is die van het beeld weg loopt, terwijl anderen weer zeker lijken te weten dat het een zwarte hond is die naar het beeld toe rent.



What do you see? pic.twitter.com/YFKJMuQQMs — Mae Gutierrez (@maegutz) February 2, 2021

De reacties lopen uiteen van: „Ik kan aan het loopje zien dat het een persoon is”, tot „Waarom kan ik de man niet zien? Ik zie alleen de hond”. Anderen proberen door middel van tekeningen duidelijk te maken hoe ze een persoon zien.

(De tekst gaat verder onder de tweets)



Maybe a terrible stickman drawing will help pic.twitter.com/UdZOGj1wxj — Thoomas (@Thoomas01) February 4, 2021



It's a guy in a sick jacket and hat running into the woods. I can tell by the gait that it's a person. — Nancy ONeil (@nancyoneil1020) February 4, 2021



took me a bit to find the man pic.twitter.com/mUF391D2pX — MaddieYeet©™ (@MaddieIThink) February 4, 2021



Me too, then I noticed that his left leg was bent funny.. — StarmanRWC 🏳️‍🌈 (@StarmanRWC) February 2, 2021



OMG! At first I thought it was a man carrying a bear hide over his shoulder! Talk about instant rage followed by instant calm! My heart isn’t sure what to do now! — JamBerry (@BerryJamMom) February 3, 2021

Is het een hond?

Bij de foto van de wereldberoemde jurk kwamen er wetenschappers en psychologen aan te pas. Want waarom ziet de een een blauw-zwarte jurk en de ander een goud-witte? Mensen die de jurk in wit-goud zagen, vertoonden extra hersenactiviteit, voornamelijk in de voorste en pariëtale hersenkwab. Met andere woorden: mensen die de jurk wit-goud beoordeelden, maakten een extra hersensprongetje. Degenen die de jurk als blauw-zwart beoordeelden, zagen de jurk gewoon precies zoals deze is.

Ook bij deze foto worden er weer psychologen op los gelaten. Op de foto is in werkelijkheid een poedel te zien die naar de camera rent. Maar voor sommigen lijkt de staart van de hond op het eerste gezicht de achterkant van een hoofd. De kop van de hond wordt dan aangezien voor een rugtas.

Je persoonlijkheid

Volgens omgevingspsycholoog Lee Chambers zegt wat je ziet iets over je persoonlijkheid. „Waar je ogen als eerste op focussen bij de foto, speelt een rol bij je perceptie van de afbeelding. Maar je huidige mentale toestand kan ook een rol spelen bij wat je ziet”, legt Chambers uit.

Volgens de psycholoog maakt het bijvoorbeeld uit hoe goed je in je vel zit. „Als je angstig bent, is de kans veel groter dan je een persoon ziet ontsnappen. Omdat je het beeld vanuit een bedreigender punt bekijkt. Dit zal je ook eerder zien als je pessimistischer bent of minder gemakkelijk anderen kunt vertrouwen. Dan zie je iets weggaan, in plaats van naar je toe komen.”

Bevind je je nu in een plek kalmte en vertrouwen, dan is de kans volgens Chambers groter dan je hier een hond ziet die op je af rent. „Als je een optimistisch persoon bent, is de kans groter dat je de hond ziet en het besneeuwde uitzicht omarmt.”