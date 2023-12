Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Versiering’ in voortuin van Brits echtpaar blijkt jarenoude bom te zijn

Een echtpaar uit het Britse Pembrokeshire bewaarde jarenlang een bom in hun tuin, zonder het te weten. Het voorwerp stond als versiering in de tuin van het stel, dat geen flauw idee van de gevaren had. Tot plotseling de explosieve opruimingsdienst op de stoep stond. „We dachten dat het een dummy was.”

Zo lang Sian en Jeffrey Edwards zich kunnen herinneren, staat de bom in de tuin. Al die tijd dacht het echtpaar dat het een ‘dummy’ was, zonder inhoud. Dat er een kans bestond dat de bom ook echt kon ontploffen, had het echtpaar Edwards niet voor mogelijk gehouden. Na het tuinieren klopten ze namelijk zelfs de aarde van hun tuingereedschap af door het tegen het explosief aan te slaan.



Toen er woensdag plotseling een politieagent op de stoep stond om te vertellen dat hij een bom in de voortuin had zien staan, kregen Sian en Jeffrey dan ook de schrik van hun leven. De volgende dag arriveerde de explosievenopruimingsdienst om het explosief te verwijderen.

Geen oog dichtgedaan

„We hebben die nacht geen oog dichtgedaan”, vertelt het echtpaar aan de BBC. Ze hadden te horen gekregen dat mogelijk de hele straat geëvacueerd moest worden. „Ik heb tegen de explosievenopruimingsdienst gezegd dat we niet van plan waren ons huis te verlaten. Als de bom afgaat, dan gaan wij mee”, aldus de 77-jarige Jeffrey.

Uit het onderzoek bleek dat het explosief inderdaad nog onder spanning stond, al ging het maar om een zeer kleine hoeveelheid explosieve lading. De bom is meegenomen naar een steengroeve die niet meer in gebruik is. Daar werd het explosief tot ontploffing gebracht.

Bom werd honderd jaar geleden gevonden

De bom werd honderd jaar geleden gevonden door de vorige bewoners van het huis. Die zetten het voorwerp in de voortuin. Later werd de bom zelfs nog rood geverfd om de kleur passend te maken bij de kleur van de kozijnen. Toen Sian en Jeffrey het huis in 1982 kochten, stond de bom al tientallen jaren in de tuin.

Hoewel het echtpaar opgelucht is dat alles goed is verlopen, vinden ze het ook jammer dat de bom nu weg is. „Het was een oude vriend. Hij stond hier gedurende twee wereldoorlogen.”

