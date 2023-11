Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van inflatie? Dit stel maakt vliegreis voor goedkopere boodschappen (en houden zelfs geld over)

Twee Engelse YouTubers waren zo ontzet over de kosten van boodschappen dat ze wilden zien of ze naar een ander land konden vliegen, daar boodschappen konden doen en voor dezelfde prijs terug konden gaan. Nou, dat kon.

Het tweetal, Josh Pieters en Archie Manners, deden weekboodschappen in een Lidl-winkel in het Verenigd Koninkrijk en vlogen vervolgens naar Polen om daar – ook in een Lidl – dezelfde producten te kopen.

Vliegreis maken voor goedkopere boodschappen

Ze overnachtten nog in een hostel, betaalden extra voor hun bagage terug naar huis – de boodschappen maakten hun koffers te zwaar – en vlogen daarna weer terug naar huis. Terwijl ze voor de boodschappen in het Verenigd Koninkrijk 164,47 pond moesten betalen, kostten de producten in Polen 96,75 pond, blijkt in de video.

Dat is 67,72 pond goedkoper in Polen dan in het Verenigd Koninkrijk. De reis, inclusief de vluchten van en naar Polen en de bus naar de supermarkt, kostte 48,03 pond. Ze kozen voor een Lidl omdat dat de enige supermarkt is die in beiden landen actief is. Polen hadden ze vervolgens gekozen vanwege de spotgoedkope vliegtickets erheen.

🛒 Het boodschappenlijstje De YouTubers werkten het boodschappenlijstje af dat door de Britse overheid wordt gebruikt om de inflatie te bepalen. Producten als witte vis, banaan, honing, boter, rundergehakt, kipfilet, tomatensoep, zalm filets, eieren, kaas, pindakaas, olijfolie, broccoli, brood en chips vallen daar onder.

Geld overgehouden

Nadat ze geen fan waren van hun slaapplek, gaven ze nog eens 8,55 pond uit aan een hostel voordat ze de volgende dag naar huis vlogen, waarmee hun totaal op 153,33 pond kwam. Dat is dus nog steeds goedkoper dan alleen de boodschappen in Engeland. Uiteindelijk hielden de mannen dus zo’n 11 pond over.

De YouTubers kregen echter kritiek over zich heen omdat ze zich in de video „respectloos” hadden uitgelaten over de man bij wie ze gratis mochten overnachten voordat ze naar het hostel vertrokken. „Je hoefde hem niet te vernederen op het internet”, schreef een kijker van de video.

