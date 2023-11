Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Italiaans stadje in rep en roer door leeuw die ontsnapte uit het circus

Inwoners van het Italiaanse kustplaatsje Ladispoli werden gistermiddag behoorlijk opgeschrikt. Door de straten van het stadje struinde namelijk urenlang een leeuw die ontsnapt was uit het circus. Pas na uren zoeken kon het dier worden gevangen.

Zo’n zes uur lang kon de circusleeuw gisteren van zijn vrijheid genieten en dat zorgde voor flink wat paniek in het stadje met zo’n 40.000 inwoners. Bewoners barricadeerden hun huizen, terwijl het circuspersoneel en de politie wanhopig naar de leeuw zochten. De burgemeester stelde direct een avondklok in en waarschuwde inwoners om niet de straat op de gaan. Veel bewoners zagen de leeuw vanuit hun ramen door de woonplaats lopen en maakten er video’s van.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Welcome to Ladispoli pic.twitter.com/VHmKTn9hSA — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) November 11, 2023

Leeuw volgens circuspersoneel mogelijk vrijgelaten

Vermoedelijk ontsnapte de bejaarde leeuw, die Kimba heet, rond 16.00 uur uit zijn kooi, waarna hij een wandelingetje door de stad maakte. Hoe de leeuw heeft kunnen ontsnappen is niet duidelijk. Volgens medewerkers van het circus is het dier vrijgelaten door dierenactivisten, die willen dat de wet wordt aangepast zodat shows met dieren verboden worden.

Pas na zes uur kon de leeuw worden gevangen. Dat lukte met behulp van een politiehelikopter die is uitgerust met een infraroodcamera. Daarmee werd het dier gespot terwijl het door over weiland liep. Dierenartsen wisten de leeuw te omsingelen en te raken met een verdovingspeil, waarna hij nog een uur versuft door het stadje rondliep. Pas rond 22.00 lukte het om de leeuw te vangen en terug naar het circus te brengen.

Dierenactivisten protesteerden bij het circus

Dierenactivisten protesteerden bij het circus vanwege de ontsnapte leeuw. Ze willen dat de vergunning van het circus direct wordt ingetrokken en dat het circus uit Ladispoli geweerd wordt. Volgens de burgemeester is daar in 2017 al een poging toe gedaan, maar bleek toen dat het niet mogelijk is zolang de wet circussen met dieren niet verbiedt.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‼️AVVISO IMPORTANTE‼️Il leone è stato sedato e catturato.Ora verrà preso in consegna dal personale del… Posted by Alessandro Grando Sindaco di Ladispoli on Saturday, November 11, 2023

Reacties