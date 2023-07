Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Massale zoektocht naar mogelijke leeuwin bij Berlijn hervat

De zoektocht naar de mogelijke leeuwin bij Berlijn is vandaag weer hervat. Volgens de burgemeester van Kleinmachnow, een voorstad van de Duitse hoofdstad, worden 120 mensen ingezet om het roofdier te vinden. De autoriteiten raden inwoners in het zoekgebied nog steeds aan om binnen te blijven en ook hun huisdieren binnenshuis te houden.

De politie stopte gisteravond tijdelijk met zoeken naar het dier. In de nacht zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen van mensen die de katachtige hebben gezien, zo meldt de krant Bild.

Leeuwin in Kleinmachnow

In de nacht van woensdag op donderdag werd de grote katachtige, mogelijk dus een leeuwin, voor het eerst gezien in Kleinmachnow. Sindsdien zijn er meerdere meldingen binnen gekomen. Ook politieagenten zagen het dier twee keer. In de nacht van donderdag op vrijdag was er ook sprake van leeuwengebrul. Volgens de lokale omroep RBB draaide dit echter om een grap van burgers.

De politie gaat ervan uit dat het om een „gevaarlijk wild dier” gaat en is sinds gisteren op zoek met een pantserwagen, drones en helikopters. Er zijn berichten dat de mogelijke leeuwin een zwijn zou hebben doodgebeten. Volgens experts illustreert dit dat het dier een gevaar vormt voor haar omgeving.

„Als het zou gaan om een wilde leeuwin, zou ze niet zomaar jagen op een wild zwijn. Of het dier kwam om van de honger, of het gaat om een leeuw die particulier gehouden werd”, vertelt David van Gennep, directeur van de Nederlandse Stichting Aap, aan de NOS.

Kritiek op wetgeving

Het is niet zeker dat het om een leeuwin gaat, met name omdat nergens een leeuwin ontbreekt. Dierentuinen, circussen en dierenopvangcentra missen allemaal geen dieren. In Berlijn is het verboden om als particulier een leeuw te houden. Maar in de aangrenzende deelstaat Brandenburg, waar Kleinmachnow in ligt, mag dat wél omdat er geen wetgeving over is.

Van Gennep heeft kritiek op deze wetgeving, net zoals andere dierenbeschermers. „Het komt vaker voor dat mensen leeuwenwelpjes als huisdier nemen. Als die opgroeien worden ze vaak gewoon op straat gezet. Dieren betalen de rekening, omdat de wet tekortschiet. Malloten kunnen dieren houden en het dier is hier het slachtoffer van.”

