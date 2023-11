Meer op Hawaï kleurt plotseling knalroze: ‘Een mysterie’

Bezoekers en medewerkers van Kealia Pond National Wildlife Refuge op het eiland Maui in Hawaï moesten twee keer met hun ogen knipperen bij het zien van een meer dat plotseling roze is. Volgens wetenschappers wordt de kleur veroorzaakt door de extreme droogte waardoor het eiland momenteel geteisterd wordt.

In eerste instantie dachten medewerkers van het natuurreservaat dat de kleur van het meer, dat met de dag meer roze wordt, werd veroorzaakt door algen. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. De Universiteit van Hawaï nam samples uit het water en ontdekte dat zogenoemde halobacteriën het meer zijn roze kleur geven.

De bacterie gedijt goed in het water van het Kealia-meer vanwege het extreem hoge zoutgehalte, dat veroorzaakt wordt door de droogte op het eiland. Er is al lang geen nieuw water in het meer gestroomd, waardoor het zoutgehalte op dit moment maar liefst twee keer zo zout is als het zoutgehalte in zeewater.

Officials in Hawaii are trying to understand what is causing a coastal pond on Maui to turn pink. There are some indications that drought may be to blame. U.S. Fish and Wildlife staff at the Kealia Pond National Wildlife Refuge have been monitoring the water since Oct. 30. pic.twitter.com/3kHOT8xtew

