Niet betaalbare woningen, maar dure huizen moeten woningtekort oplossen, stelt hoogleraar

Niet het bouwen van betaalbare woningen, zoals appartementen, moet het woningtekort oplossen, maar juist het bouwen van duurdere huizen is de oplossing. Dat stelt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer in het programma RTL Z.

De nieuwbouwmarkt ligt op zijn gat. Het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwhuizen is op een dieptepunt beland en ook het aantal nieuwbouwwoningen dat wordt opgeleverd daalt. „Het is redelijk dramatisch”, zegt Boelhouwer.

Dat de nieuwbouwmarkt nu inzakt, zorgt volgens hem voor nóg meer krapte op de woningmarkt en dat is niet wat het kabinet graag ziet. Maar om meer betaalbare woningen op de markt te krijgen, moeten die gebouwd worden. Toch?

Richten op rendabele woningen

Dat is volgens Boelhouwer een misvatting. Het kabinet moet zich volgens hem niet richten op het bouwen van betaalbare woningen, maar juist op de ontwikkeling van rendabele woningen om het woningtekort op te lossen. Er moeten niet alleen appartementen gebouwd worden, maar ook huizen „waar mensen bereid zijn om voor te betalen”, aldus Boelhouwer in RTL Z.

Dat niet goedkope huizen, maar dure huizen de oplossing voor het woningtekort kunnen zijn, komt door de gestegen rentes en hoge bouwkosten. Het is daardoor voor ontwikkelaars een stuk minder aantrekkelijk geworden om nieuwe huizen te bouwen. Met name het bouwen van betaalbare woningen is de laatste tijd veel te duur geworden. Het levert de ontwikkelaars dus nauwelijks iets op.

Focus op plekken waar geld te verdienen valt

Om de nieuwbouwmarkt weer nieuw leven in te blazen, moet er dan ook meer focus komen op plekken waar wel geld te verdienen valt, denkt Boelhouwer. Bijvoorbeeld in het midden- en duurdere segment, want als er meer van dit soort huizen zijn, komt er beweging in de woningmarkt doordat mensen verhuizen. „Voor alle nieuwgebouwde duurdere woning komt een starterswoning vrij.”

Maar het bouwen van dure huizen is volgens Boelhouwer niet de enige oplossing voor de gestagneerde woningmarkt. Hij benadrukt dan ook dat er niet één oplossing is. Zo pleit hij onder meer voor gerichte subsidies, meer investeringsruimte voor corporaties en rendementen voor beleggers. Deze maatregelen zouden er volgens hem moeten zorgen dat er weer meer geïnvesteerd wordt waardoor de bouw van nieuwe huizen weer op gang komt.

Reacties