Hogeschool Saxion breekt contract met docent (BBB) om haattweets

Hogeschool Saxion zegt in samenspraak met docent Jasper Rekers zijn contract per direct op, om de hatelijke tweets die hij gedurende twee jaar stuurde vanaf een anoniem account op Twitter, het huidige X. “Samen is geconstateerd dat het handelen van de docent heeft geleid tot een complexe arbeidsrelatie waardoor deze niet meer houdbaar is”, laat een woordvoerster van de hogeschool aan het ANP weten.

Na het bekend worden van zijn onlinegedrag twee weken geleden, beloofde de nummer dertien op de kieslijst voor de BoerBurgerBeweging (BBB) al om na de verkiezingen van 22 november zijn eventuele zetel niet in te nemen.

Rekers was parttime verbonden aan de hogeschool in Enschede, waar hij les gaf bij de academie School of Commerce & Entrepreneurship. Toen na onderzoek van persbureau ANP bekend werd dat de docent vanaf het anonieme account aan de lopende band politici en anderen in het publieke domein beledigde en nazi-vergelijkingen maakte, schorste het Saxion Rekers. De hogeschool noemde de uitlatingen direct al niet passend bij de voorbeeldfunctie van een docent, maar wilde een gesprek tussen Rekers en zijn leidinggevende afwachten voor besloten werd of hij aan kon blijven.

Honderden tweets

Volgens het Saxion heeft Rekers in zijn tijd als docent “altijd goed gefunctioneerd”. De school heeft niets gemerkt van zijn online anonieme uitlatingen.

Tijdens de coronapandemie stuurde Rekers vanaf het Twitteraccount Verzet op Links tussen eind 2020 en eind 2022 honderden tweets. Daarin schold hij mensen in het publieke domein uit voor fascist, vergeleek hen met nazi’s en riep op tot tribunalen en opstanden. Zo noemde hij Mark Rutte “NSB’er”, zorgminister Ernst Kuipers “kindermishandelaar” en “oorlogsmisdadiger”. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte was volgens hem gelijk aan nazi-propagandist Joseph Goebbels.

Spijt

Ook richtte hij zich op wetenschappers en journalisten, zoals virologen Marion Koopmans en Marc Van Ranst, sportjournalist Jeroen Stekelenburg en columniste Asha ten Broeke, en organisaties als de Gezondheidsraad, NOS en RTL Nieuws.

Nadat hij was geconfronteerd met zijn tweets betuigde Rekers spijt. Hij verklaarde dat de berichten uit een “donkere periode in zijn leven” komen, maar zei ook dat hij zich slechts een deel van de tweets herinnert.

ANP

