Eigenaren uitvaartcentrum opgepakt na vondst 190 lijken: ‘Mijn zoon lag daar vier jaar te rotten’

Onderzoekers noemen de omstandigheden in een uitvaartcentrum in de Verenigde Staten ‘weerzinwekkend’. In hun rapport beschrijven ze hoe er tientallen lichamen op elkaar gestapeld lagen, sommigen dateerden zelfs uit 2019 en lagen er dus al jaren. De eigenaren van het uitvaartcentrum zijn opgepakt.

In totaal werden er maar liefst 190 sterk ontbonden lichamen van mensen gevonden in het uitvaartcentrum ‘Return to Nature’ in de Amerikaanse staat Colorado. De gruwelijke misstanden kwamen op 4 oktober aan het licht nadat omwonenden de autoriteiten hadden gealarmeerd vanwege een ‘misselijk makende geur’.

As niet van geliefden

Nabestaanden reageren geschokt op de misstanden bij het uitvaartcentrum. Crystina Page is één van hen. Haar zoon David overleed op 20-jarige leeftijd nadat hij door de politie in 2019 werd doorgeschoten. Ze liet hem cremeren bij ‘Return to Nature’ en bewaarde de as van haar zoon de afgelopen vier jaar zorgvuldig in een urn.

Althans, dat dacht ze. De as die het uitvaartcentrum haar gaf, blijkt niet van haar zoon. Zijn lichaam lag jarenlang te rotten in het uitvaartcentrum. „Vier jaar lang heb ik met deze urn door het hele land gemarcheerd in de overtuiging dat het mijn zoon was”, zei Page. „Mijn zoon ligt daar al vier jaar te rotten. Het is het meest verschrikkelijke gevoel dat ik ooit in mijn leven heb gehad.”

En Page is niet de enige. Volgens persbureau AP zijn meerdere nabestaanden door de FBI geïnformeerd dat hun dierbaren zich tussen de ontbonden lichamen bevinden. De as die zij van het uitvaartcentrum kregen, blijkt nep. De families is gevraagd om monsters van die as af te geven voor een analyse.

Eigenaren uitvaartcentrum hadden financiële problemen

De eigenaren van het uitvaartcentrum, Jon en Carie Hallford, begonnen hun bedrijf in 2017, maar kampten de laatste jaren met financiële en juridische problemen. Ze blijken al maanden geen belasting meer betaald te hebben, waren uit een van hun eigendommen gezet en werden aangeklaagd vanwege onbetaalde rekeningen door een crematorium dat al bijna een jaar geen zaken meer met hen deed. Dat blijkt uit openbare registers en interviews met mensen die met de Hallfords samenwerkten.

Uit de politiedocumenten blijkt dat de Hallfords het uitvaartcentrum waren ontvlucht om vervolging te voorkomen, maar dat mislukte. Beiden werden opgepakt. Ze worden verdacht van zeker vier misdrijven: misbruik van een lijk, diefstal, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte. „De documenten waarop de aanklachten zijn gebaseerd, bevatten absoluut schokkende informatie”, zei de officier van justitie gisteren tijdens een persconferentie.

