Loterijwinnaar ziet miljoenenprijs aan neus voorbijgaan, prijs te laat opgehaald

Het was onlangs niet bepaald de geluksdag van een loterijwinnaar in Groot-Brittannië. Hij of zij grijpt naast een geldprijs van ruim 1 miljoen euro, omdat het loterijbiljet niet op tijd werd ingeleverd.

Het overkwam een winnaar uit het Britse Warwickshire. Omdat de winnaar zich niet voor de deadline heeft gemeld om de prijs te claimen, kan hij of zij nu naar het grote geldbedrag fluiten, zo meldt de Coventry Telegraph. Degene met het winnende lot had tot afgelopen woensdag de tijd om zich te melden.

Winnaars hebben 180 dagen om lot te verzilveren

„Helaas kan ik bevestigen dat de eigenaar van het winnende lot niet voor de deadline naar voren is gekomen om de prijs te claimen en daardoor een substantieel bedrag misloopt”, zegt Andy Carter van The National Lottery. Winnaars hebben maximaal 180 dagen de tijd om zich te melden. Doen ze dat niet, dan hebben zij geen recht meer op de prijs.

Dat de loterijwinnaar zich niet heeft gemeld is opvallend, want wanneer je een prijs wint, word je daar per e-mail van op de hoogte gesteld, aldus Carter. „Daarnaast kunnen spelers via de app of in de winkel controleren of ze iets gewonnen hebben.”

Geld gaat naar het goede doel

Nu niemand het geld heeft geclaimd, wordt het bedrag van ruim 1 miljoen euro toegevoegd aan het budget voor goede doelen. Met het goede doelen fonds van de loterij worden verschillende projecten door het hele land bekostigd.

De kans dat er snel een nieuwe winnaar komt is echter groot. EuroMillions garandeert dat er bij elke trekking een speler miljonair wordt. Maar dan moet de persoon met het winnende lot zich natuurlijk wel binnen 180 dagen melden.

Ook Nederlandse loterijwinnaar meldt zich niet altijd

Ook in Nederland komt het weleens voor dat loterijwinnaars zich niet melden. Volgens de Nederlandse Loterij komt het ieder jaar wel een keer voor dat de winnaar het lot niet komt verzilveren.

