Française wint jackpot van maar liefst 109 miljoen vlak nadat ze ontslagen is

De timing had niet beter kunnen zijn voor een 50-jarige Franse vrouw die begin deze maand in de prijzen viel bij loterij Euromillions. Ze won maar liefst 109 miljoen euro, de grootste jackpot die dit jaar tot nu toe in Frankrijk is gevallen. En dat kwam goed uit want de Française was net haar baan kwijtgeraakt.

De Euromillions-jackpot viel op 1 september, zo meldt de Franse loterij ‘La Française des Jeux’ (FDJ). Volgens de organisatie had de 50-jarige winnares, die liever anoniem wil blijven, veel zorgen over geld omdat ze onlangs ontslagen was. „Maar nu voelt ze geen werkdruk meer”, laat de organisatie weten. „De betaling zal de komende dagen worden uitgevoerd.”

Willekeurige combinatie van cijfers

De vrouw waagde een poging bij Euromillions door het gebruiken van het zogenoemde ‘flash-systeem’. Bij dit systeem wordt een willekeurige nummercombinatie gekozen door het systeem, in plaats van dat de speler zelf de cijfers kiest.

Ook wist de Française helemaal niet hoeveel de jackpot bedroeg dus toen ze het winnende lot naar de winnende lot kwam inruilen dacht ze dat ze ‘maar enkele tientallen euro’s’ had gewonnen.

Winnares jackpot kon het niet geloven

Pas toen ze weer thuis was, besefte de vrouw hoeveel geld ze daadwerkelijk had gewonnen. „Ik heb minutenlang zitten staren naar de getallen en de winnende cijfers op mijn lot”, vertelt de winnares.

Sindsdien beschermde ze haar lot met haar leven. „Ik heb zelfs het gras gemaaid met mijn handtas over mijn schouder”, grapt ze. „Ze zeggen dat ik meer kans had om door de bliksem getroffen te worden dan de lotto te winnen, maar ik denk dat het lot daar anders over heeft beslist.”

Waar de Française al dat geld allemaal aan gaat uitgeven weet ze nog niet. Ze droomt er naar eigen zeggen van om reizen te maken naar Mexico en Thailand en om haar dierbaren te verwennen.

