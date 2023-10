Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kleine onderhoudsbeurt verandert in reddingsoperatie: schildpad vast onder motorkap van auto

Automonteurs in de Duitse plaats Heidelberg zullen gek opgekeken hebben toen ze de motorkap van een Hyundai openden voor een onderhoudsbeurt. Ze troffen in de motorruimte niet alleen een motor aan, zoals gebruikelijk, maar ook een schildpad.

Het dier bleek compleet vast te zitten, dus belden de monteurs de Duitse dierenbescherming. De schildpad was volgens Michael Sehr van de dierenbescherming zo groot als een A4-tje. Waarschijnlijk zat het dier al een paar uur vast onder de motorkap.

Hoe de schildpad daar terecht is gekomen is volkomen onduidelijk. „Hij moet zijn ontsnapt of in de steek gelaten zijn. Misschien is hij er zelf in geklommen of heeft een marter het dier naar binnen gesleept om het later op te kunnen eten”, gokt Sehr. „Het is een mysterie.”

Slangen, katten en marters onder de motorkap

De dierenbeschermer heeft dan ook naar eigen zeggen nog nooit zoiets meegemaakt. Hoewel Sehr al eerder dieren zoals slangen, marters en katten onder motorkappen vandaan heeft geplukt, had hij nog nooit meegemaakt dat er een schildpad vastzat onder de motorkap van een auto.





Om de schildpad uit zijn benarde positie te bevrijden, moest de auto worden opgekrikt. Ook moesten er verschillende onderdelen gedemonteerd worden, waaronder het hitteschild. Het motorblok werd vervolgens met een koevoet aan de kant geduwd, waardoor er voldoende ruimte vrijkwam om de schildpad uit de motorruimte te tillen.

Schildpad had brand- en bijwonden

Het dier kwam er dan ook niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf. Op zijn staart en schild waren meerdere brand- en bijtwonden te zien. Ook ontdekten de medewerkers van de dierenbescherming vliegeneitjes op het dier. „Het arme dier zou in deze hachelijke situatie waarschijnlijk niet veel langer hebben overleefd”, aldus Sehr tegen de Duitse krant Bild. De schildpad werd naar de dierenarts gebracht in de hoop het dier op te kunnen lappen.

