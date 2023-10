Nieuwste iPhone soms te heet om vast te houden, gebruikers klagen massaal op social media

Eigenaren van de nieuwste iPhone zijn tot nog toe niet echt blij met hun nieuwe gadget. Vanwege een bug in de nieuwe iOS 17-software kan het apparaat erg warm worden. Zo warm zelfs, dat de telefoon te heet is om aan te raken. Gebruikers klagen massaal op social media.

Honderden gebruikers klagen al dagen op social media en bij Apple Support dat hun nieuwe iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max abnormaal warm aanvoelt. Sommige gebruikers delen zelfs foto’s en video’s van een thermometer bij hun iPhone. Daarop is te zien dat de temperaturen van de telefoons op kan lopen tot ruim boven de 38 graden Celsius.

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd

— Mohit Verma (@itz_mohitverma) September 25, 2023