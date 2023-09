Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man volgt Google Maps en rijdt van ingestorte brug af, familie klaagt bedrijf aan

Google Maps wordt vaak beschouwd als het beste navigatiesysteem ter wereld, maar het gaat niet altijd goed. Een 47-jarige man is verongelukt terwijl hij naar de kaart keek, en nu klaagt zijn familie het bedrijf aan voor een schadevergoeding.

Je herinnert je misschien die oude reclames waarin iemand Google Maps volgde zonder om zich heen te kijken en uiteindelijk in het water of in een weiland belandde. Een vergelijkbaar tragisch incident heeft zich nu voorgedaan in de Verenigde Staten, met fatale afloop.

Een dodelijk ongeluk met Google Maps

Op 30 september 2022 reed de 57-jarige Philip Paxson terug naar huis nadat hij de verjaardag van zijn dochter had bezocht. Volgens de ingediende gerechtsdocumenten leidde Google Maps hem over een brug die al in 2013 was ingestort.

Paxson en zijn familie waren onlangs verhuisd van Florida naar Hickory, North Carolina, en omdat Philip niet bekend was met de omgeving, vertrouwde hij op Google Maps voor navigatie. Maar in het donker en de regen kon hij niet goed om zich heen kijken, en zo belandde hij op de ingestorte brug, wat hem uiteindelijk fataal werd.

Ondanks dat de brug al lange tijd bekend stond als de ‘Bridge to Nowhere’ bij lokale bewoners, was deze niet afgezet. De bewoners hadden herhaaldelijk gevraagd om de brug af te sluiten en te repareren, maar de eigenaar had hier geen gehoor aan gegeven. Ze hadden ook Google op de hoogte gebracht dat de brug niet gebruikt kon worden voor navigatie, maar het leek erop dat Google geen actie had ondernomen.

Volgens rapporten ondernam Google pas op 10 oktober 2022 actie, nadat de advocaat van de familie dit had aanbevolen. De brug werd daarna niet meer weergegeven in Google Maps.

Wie is verantwoordelijk?

De grote vraag is wie er verantwoordelijk is voor het ongeluk. Volgens sommigen had de eigenaar van de brug eerder verantwoordelijkheid moeten nemen en de locatie moeten afzetten.

Het is belangrijk om te onthouden dat je nooit voor 100 procent op je navigatiesysteem kunt vertrouwen en dat het altijd belangrijk is om om je heen te kijken, zelfs als de omstandigheden slecht zijn, zoals in het donker en bij regenachtig weer. Wegen kunnen in slechte staat verkeren of de navigatie kan onjuiste routes aangeven.

