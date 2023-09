Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Talenten brengen horror naar Videoland met een queer vampier die jongens laat verdwijnen

Vampieren zijn in horrorfilms van alle tijden, maar in Wij Zijn Beesten wordt er een nieuw ‘soort’ aan de bloeddorstige wezens toegevoegd: de queer vampier. Je kunt het monster (hij/zij/hen) vanaf morgen op Videoland bekijken, als nieuwe titel van de Videoland Academy.

Het project van de streamingdienst van RTL biedt een nieuwe lichting makers de kans zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk (ook commercieel). De horror Wij Zijn Beesten is de volgende film uit de reeks. Het is mooi dat jongeren de kans krijgen om op deze manier de nodige ervaring op te doen. Daarom bekeek Metro het vampier-avontuur voor de tv-rubriek Blik op de Buis.

Vampier houdt huis in Wij Zijn Beesten

In Wij Zijn Beesten waart de dood rond in het Amsterdamse nachtleven. Een moordenaar doet jongens spoorloos verdwijnen. Hij is een monster, een vampier tegen wil en dank, afhankelijk van het bloed van zijn slachtoffers. Wanneer de eenzame Bram verliefd wordt op deze duistere jongen, ontstaat er een gevaarlijke relatie. Een liefde die alleen maar slachtoffers kent.

Queer en LHBTIQA+-reacties

Als het woordje queer valt, schieten de nekharen bij een deel van het (social media)volk op een of andere manier binnen no time overeind. Rond Pride Amsterdam leek er aan het online gehuil van de Raisa Blommestijnen van deze wereld geen einde te komen. En al helemaal niet toen de 22-jarige transvrouw Rikkie Kolle in juli tot Miss Nederland werd uitgeroepen.

Waarom? Geen idee. De mensen die vonden dat ‘Nederland nu echt kapot was’ riepen elkaar allemaal na: iets met dat de LHBTIQA+-gemeenschap ‘te veel in onze face was’.

Queer vampier eigenlijk ver te zoeken

Voor die nekharen nog vóór het kijken naar Wij Zijn Beesten weer overeind vliegen: het is een film, mensen. Een eerlijk gezegd, het ontgaat deze Metro-verslaggever volledig waarom er door Videoland over een queer vampier wordt gesproken. Had van mij best gemogen hoor, dat snap ik echt wel in deze tijd. Maar ik zag eerlijk gezegd ‘gewoon’ een vampier.

Terug naar waar het om draait: de door jonge talenten gemaakte nieuwe titel van de Videoland Academy. Mylène Verdurmen (Hoofd Drama Videoland) noemde het project eerder „een unieke kans voor nieuwe makers om zich verder te ontwikkelen”. En dat dan gelijk maar „in de Nederlandse professionele film- en serie-industrie”.

🎥 Filmfestival Wij Zijn Beesten is vanaf morgen (23 september) exclusief op Videoland te zien. Nou ja, bijna exclusief dan, want op dezelfde avond is de première op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Eerdere films van de Videoand Academy zijn De Sterfshow, Indringer, Verdwenen Dagen, Dormis, Op Tijd Terug en Black Girl Magic. Ook verschenen twee documentaires: Lachgaskoning Deniz – The Afterparty en De Sneeuwman.

Wij Zijn Beesten is Donker

Een mooie kans is het zeker, maar een topproductie hebben we hiermee nog niet één, twee, drie op onze schermen natuurlijk. Wij Zijn Beesten is een wat donkere, duistere, trage korte productie geworden (50 minuten). Wel eentje die prachtig gefilmd is trouwens, dat mag gezegd.

Positief? Het aandeel van de twee hoofdrolspelers. Met Jef Hellemans hebben we met een Vlaamse vampier te maken, Vos geheten. Verliefde Bram, een verpleegkundige in een ziekenhuis, is Monk Dagelet. Dagelet heeft zijn talent niet van een vreemde, want zijn vader is acteerkanon Hans.

Thorn de Vries

Dat Videoland verbaast met de aanduiding queer vampier in een persbericht, geldt ook voor het noemen van een acteur. Thorn de Vries wordt als eerste vermeld. Nou kunnen we De Vries al veel meer dan een talent beschouwen, deze acteur komt in Wij Zijn Beesten amper voor.

Maar goed, het gaat om de makers die de mooie kans krijgen natuurlijk. En de namen van deze mensen ontbreken volledig in de aankondiging van deze vampier-horror. Gek.

Wat Wij Zijn Beesten richting het einde nog interessant maakt, is het feit dat Bram ontdekt welk monster in de hoofdstad zo huis houdt. En vooral de bijzondere manier (gadver) waarop hij hem/haar/hen helpt, een bijzonder risicolvolle manier ook. Verder: beetje wazig allemaal.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Noot: 0,5 voor het sympathieke gebaar dat Videoland voor jonge talenten in petto heeft.

