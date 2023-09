Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit pakketje met ruimtegruis onthult misschien het ontstaan van de aarde

Na een reis van 2,3 miljard kilometer is de Amerikaanse ruimtecapsule OSIRIS-Rex weer terug op aarde. De reis duurde in totaal zeven jaar, maar dan heb je ook wat. Aan boord van de capsule zit namelijk een pakketje dat van onschatbare waarde is voor onderzoekers: een bakje met ruimtegruis van een asteroïde.

Asteroïde Bennu om precies te zien. Dat is een aardappelvormige ruimterots die in een baan rond de zon draait. Wetenschappers van NASA stuurden er in 2016 een ruimtecapsule heen om de asteroïde te onderzoeken. De ruimterots werd vanuit alle hoeken gefotografeerd en in oktober 2020 daalde de capsule af naar het oppervlak om ongeveer 250 gram steentjes en stof op te zuigen.

Dat bakje met ruimtegruis kwam vanmiddag rond 16.55 uur Nederlandse tijd aan op aarde, terwijl de OSIRIS-REx zelf nog in de ruimte blijft. Op ongeveer 100.000 kilometer van de aarde werd het bakje gedropt, waarna het vier uur later met bijna 45.000 kilometer per uur de dampkring in vloog. Het pakketje ligt als het goed is in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah.

In 2020 ging Japan de NASA voor met de missies Hayabusa en Hayabusa2. Ook toen werd er ruimtegruis opgehaald, maar dat waren kleinere ladingen.

Inhoud van onschatbare waarde

De inhoud van het pakketje is volgens de onderzoekers van onschatbare waarde. „Het gaat om materiaal dat al bestond vóór onze planeet, misschien zelfs korrels die bestonden vóór ons zonnestelsel”, zegt de hoofdonderzoeker van de missie tegen de BBC.

Dat zou betekenen dat het gruis meer dan 4,5 miljard jaar oud is en ons kan helpen om vragen over ons bestaan op aarde te beantwoorden. „We proberen te ontcijferen hoe het leven op aarde is begonnen”, legt professor Dante Lauretta uit. „Hoe is de aarde ontstaan en waarom is het een bewoonbare wereld? Maar de belangrijkste vraag: wat is de bron van de organische moleculen waaruit al het leven op aarde bestaat?”

Ruimtegruis van andere asteroïde

OSIRIS-Rex begint na het afleveren van het ruimtegruis aan de volgende etappe. De capsule zet dan koers naar een andere asteroïde, Apophis. Die komt in april 2029 in de buurt van de aarde. Ook daar moet hij het oppervlak omwoelen en de samenstelling van de asteroïde blootleggen.

