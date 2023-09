Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 buitenaardse feitjes over de ruimte die we altijd al hadden willen weten

Er valt enorm veel te bewonderen in de ruimte. Feit is dat we er nog lang niet alles over weten. Maar sommige dingen die we al wel hebben ontdekt, zijn echt bizar.

De ruimte is veel meer dan alleen een paar simpele planeten. Denk aan de asteroïden, sterren, zwarte gaten en andere hemellichamen die ons heelal rijk is. Het zal nog even duren voordat we alle geheimen ontrafeld hebben. Gelukkig hebben we nu al genoeg weetjes om van te smullen.

Zeven bijzondere weetjes over de ruimte

We hebben een paar verbazingwekkende feiten over de ruimte voor je verzameld. Na het lezen ben je vast nog meer onder de indruk als je naar de sterren kijkt!

1. In de ruimte is het altijd stil

Geluid ontstaat door geluidsgolven die een signaal naar je hersenen sturen. Die geluidsgolven hebben alleen wel iets nodig om doorheen te zweven, zoals lucht of water. In de ruimte is er niet zo’n medium, waardoor het daar stil is. Maar op andere planeten met lucht is er wel geluid te vinden.

2. Er is een ontelbaar aantal sterren in het heelal

We hebben eigenlijk geen idee hoeveel sterren er in het heelal zijn. Australian National University heeft het aantal geprobeerd in te schatten met behulp van de kennis over ons sterrenstelsel. De studie kwam uit op 70 sextillion. Anders gezegd: 70.000 miljoen miljoen miljoen!

3. De voetafdrukken van de Apollo-astronauten op de maan blijven 100 miljoen jaar bestaan

Omdat de maan geen atmosfeer heeft, is er geen wind of water om de afdrukken van de Apollo-astronauten te eroderen of weg te spoelen. Dat betekent dat ze heel lang op de maan bewaard zullen blijven.

Toch zullen ze wel ooit een keer verdwijnen. De maan wordt namelijk constant gebombardeerd met ‘micrometeorieten’ uit de ruimte. En NASA wil de maan zelfs laten smelten. Over zo’n honderd miljoen jaar zullen de voetstappen daardoor eroderen.

4. 99 procent van ons zonnestelsel is de zon

Onze ster, de zon, is gigantisch en neemt bijna al het gewicht van ons zonnestelsel voor zijn rekening – 99 procent! Gelukkig duurt het nog 5 miljard jaar voordat het hemellichaam de aarde zal opslokken.

5. De Poolster zal in de toekomst van plek veranderen

De positie van de Poolster maakt het makkelijk om naar het noorden te navigeren. Over zo’n 13.000 jaar kun je niet meer op de ster vertrouwen. De as van de aarde gaat door een proces dat precessie wordt genoemd. Dit betekent dat de aardas uiteindelijk de vorm krijgt van een kegel.

Door dit proces zal de positie van de aarde ten opzichte van de Poolster veranderen. Dat is eigenlijk niets nieuws. In 3 voor Christus was de Poolster de ster Thuban. Over ongeveer 13.000 jaar zal de ster Vega de nieuwe Poolster zijn.

6. De grootste asteroïde in de ruimte is een dwergplaneet genaamd Ceres

Ceres is een enorme asteroïde tussen Mars en Jupiter. Hij heeft een diameter van bijna één kilometer. De oppervlakte van Ceres is ongeveer gelijk aan de landoppervlakte van India of Argentinië. Het ruimtevaartuig Dawn deed een missie rond Ceres en heeft ons veel geleerd over de omvang van de dwergplaneet.

7. Een dag op Venus duurt langer dan een jaar

Venus draait heel langzaam om zijn as. Het duurt 243 aardse dagen voordat Venus één rondje maakt. Gek genoeg gaat een jaar sneller voorbij. Venus doet er precies 226 aardse dagen over om een rondje om de zon te maken. De zon komt elke 117 aardse dagen op. Dat betekent dat de zon op Venus maar twee keer per jaar opkomt.

