Niet leuk, wel nodig: je vaatwasser schoonmaken pak je zo aan

Dacht je dat je het eindelijk makkelijk had met een vaatwasser, blijkt dat je ook die moet schoonmaken. Niet al te vaak gelukkig, maar als je het doet, heb je wel direct effect.

Een brandschoon servies is fijn, maar hoe dat je dat eigenlijk, een vaatwasser schoonmaken? We leggen het uit.

Er zijn creatievere dingen om te doen in de keuken, maar dat stukje geluk nadat de klus eenmaal is geklaard heeft toch ook wel wat. En eigenlijk nog een tikkie belangrijker: hygiëne in de keuken is wel zo fijn. Je keukenmessen houd je immers ook gewoon hartstikke schoon.

Het filter

Omdat ook wij ons liever bezighouden met koken en schrijven, waren we blij dat onze collega’s van Bon Appétit al het nodige vooronderzoek hebben gedaan. Wat blijkt: het enige wat je vooral af en toe moet doen is het schoonmaker van het filter. Deze bevindt zich op de bodem van de vaatwasser. Kun je ‘m niet vinden? Google dan even het model en voilà: laat het reinigen beginnen.

Wanneer maak je een vaatwasser schoon

Het is redelijk voor de hand liggend, maar toch wijzen we je er even op. Ruikt je vaatwasser onaangenaam, vind je etensresten op je servies na een spoelbeurt, of blijft er water liggen, dan is de tijd aangebroken. Haal het onderste rek eruit en draai het filter – dat soms uit 2 of 3 onderdelen bestaat – tegen de klok los.

Hoe maak je het filter schoon

Door naar het direct-effect onderdeel: verwijder eventuele resten uit het filter, en maak de boel goed schoon met warm water en afwasmiddel. Belangrijk: spoel erna alles goed uit: slechts een beetje afwasmiddel zorgt al voor een schuimparty in je afwasmachine. Plaats de boel weer terug en je bent na een wasbeurt weer de eigenaar van een blinkend servies.

Extra’s

Heb je de smaak te pakken? Richt je dan ook 1 à 2 keer per jaar op de sproeiarmen (prik de boel even schoon met een satéprikker) en de deurrubbers (schakel de hulp hierbij in van je oude tandenborstel).

