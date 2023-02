Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom we mogelijk een volledige seconde van ons leven gaan verliezen

Niets is zo onvoorspelbaar en bizar als het heelal. Het gedrag van de aarde is namelijk langzaam aan het veranderen. En daarom duurt ons leven over een aantal jaar misschien wel een hele seconde minder.

Raak niet in paniek: we zullen er waarschijnlijk niks van merken. Toch is het een fenomeen dat we de komende tijd in de gaten moeten houden. De oorzaak ligt bij iets waar je misschien nog nooit van hebt gehoord: de schrikkelseconde.

Wat is een schrikkelseconde?

Om te begrijpen wat een schrikkelseconde is, spijkeren we eerst je kennis over het schrikkeljaar bij. Een jaar duurt altijd 365 dagen, maar in werkelijkheid doet de aarde er iets langer over om een rondje om de zon te maken. Een paar uur langer zelfs. Om die extra uren te compenseren is er elke vier jaar in februari een extra schrikkeldag.

De schrikkelseconde werkt volgens hetzelfde principe. Een dag duurt voor ons namelijk 24 uur, maar de aarde draait elke dag in een andere snelheid om zijn as. Dit is eigenlijk nooit exact 24 uur. Hierdoor duren sommige dagen een paar seconden korter of langer dan gemiddeld. Om dat probleem te verhelpen, komt er eens in de paar jaar een extra seconde bij.

De aarde draait sneller

Het lijkt erop dat de schrikkelseconde er in de toekomst voor gaat zorgen dat ons leven 1 seconde korter wordt. De International Earth Rotation and Space Systems Service (IERS) houdt alle tijdschommelingen bij en heeft sinds 1972 31 extra seconden toegevoegd.

Maar de afgelopen maanden vindt het iets heel merkwaardigs plaats in het heelal. De aarde draait sneller dan ooit. Vorig jaar werden de 28 snelste dagen sinds het begin van de meting in 1955 gemeten. Als dit proces zich voortzet, zou het zomaar kunnen dat er tegen het einde van dit decennium een seconde van ons leven af moeten worden gehaald. Bizar toch?

Waarom we de schrikkelseconde liever niet meer gebruiken

Een bijkomend nadeel van de schrikkelseconde ligt bij onze computersystemen. Die kunnen heel extreem reageren op een extra seconde en op hol slaan. In 2012 waren er problemen met het Linux-besturingssysteem van een server, waardoor Reddit tijdelijk niet bruikbaar was. En in 2017 ondervond Cloudflare, een grote webserviceprovider, een enorme storing als gevolg van een schrikkelseconde.

Om deze reden neemt de aarde in 2035 afscheid van de schrikkelseconde. Deelnemende landen spraken af dat ze tussen 2035 en 2135 geen schrikkelsecondes meer gaan gebruiken. Het zou kunnen dat het tijdsverschil tussen de rotatie van de aarde en onze 24 uurs-indeling hierdoor groter wordt. Maar gelukkig gaat dit niet zo snel, hooguit met 1 minuut per jaar.