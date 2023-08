Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voortvluchtige drugshandelaar bedankt politie in video: ‘Dankzij jullie kon ik ontsnappen’

Sebastián Marset, een voortvluchtige drugshandelaar die het doelwit is van een internationale klopjacht, heeft een video naar de Boliviaanse politie gestuurd. Daarin bedankt hij de directeur van de Felcn, een speciale eenheid tegen drugssmokkel in Bolivia. Die zou hem namelijk getipt hebben over een geplande arrestatie.

„Het lukte me om weg te komen omdat de directeur van Felcn, Ismael Villca, me waarschuwde dat de minister een arrestatiebevel tegen mij had uitgevaardigd. Hij vertelde me dat het tijd was om te vertrekken”, zegt de 32-jarige drugshandelaar in de video.



👀Habló Sebastián Marset Agradeció al director de la Agencia Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia) por alertarlo de orden de aprehensión "Él me avisó que el ministro había dado la orden. Agarró una platita y me avisó que me fuera", dijo el "narco… pic.twitter.com/S38pH9urAR — Radio Ñandutí (@nanduti) August 2, 2023

Marset stuurde de video ook naar Boliviaanse media. Naast dat hij directeur Villca bedankt voor de tip, probeert hij ook mensen die al gearresteerd zijn, vrij te pleiten. „Niemand van hen heeft iets met de zaak tegen mij te maken. Ze koppelen overal mensen aan de zaak tegen mij, maar ze hebben helemaal niets met mij te maken.”

Directeur ontkent drugshandelaar getipt te hebben

De directeur van Felcn ontkent stellig dat hij Marset over de geplande arrestatie tipte. „Ik laat het niet gebeuren dat mijn carrière van dertig jaar bezoedeld wordt door de leugens van een voortvluchtige drugshandelaar”, aldus Villca.

Marset wordt internationaal gezocht. Niet alleen in zijn thuisland Uruguay is de drugsbaron een wanted man. Ook in Bolivia, Paraguay, Brazilië en de Verenigde Staten beschuldigen hem ervan een van de machtigste drugshandelaren van Zuid-Amerika te zijn.

Marset leider van internationaal drugskartel

De landen verdenken hem van het leiden van een internationaal drugskartel, dat bekend staat als First Uruguayan Cartel. Het kartel zou zich vooral bezighouden met het smokkelen van cocaïne van Paraguay en Uruguay naar Europa.

Ook werd de naam van Marset eerder al een keer door de Colombiaanse president genoemd in een moordzaak. Hij zou een Paraguayaanse aanklager hebben vermoord terwijl die met zijn vrouw op huwelijksreis was in Colombia.

