In najaar eigen tv-programma Maarten van Rossem en Emma Wortelboer

Emma Wortelboer en Maarten van Rossem komen dit najaar met hun eigen televisieprogramma. De eerste uitzending staat voor eind oktober gepland. Van Rossem klinkt nog weinig verwachtingsvol.

„Ik heb begrepen dat ze beginnen op mijn verjaardag, op 24 oktober”, zegt Van Rossem, die dan 80 jaar wordt, in zijn podcast Maarten van Rossem- de podcast.

Slag om de arm

Toch houdt de historicus nog een slag om de arm. „Maar of dat nou gaat gebeuren durf ik niet te beloven, want ik ga daar niet over.” Volgens Van Rossem is het allemaal afhankelijk van de verantwoordelijke omroep BNNVARA en de netcoördinator. „En nou ja, van die hele volstrekt ondoorzichtige wereld die Hilversum blijkt te zijn”, vervolgt hij.

Hij en Emma Wortelboer bleken een klik te hebben toen Wortelboer meedeed aan De Slimste Mens. Van Rossem is daar jurylid. Een jaar later waren Wortelboer en Van Rossem te gast bij Boerderij van Dorst. In dat programma verblijft Raven van Dorst op een oude boerderij op het platteland om haar droom van zelf voedsel verbouwen na te jagen en bekende Nederlanders in duovorm te interviewen.

Maarten van Rossem en Emma Wortelboer gouden combinatie

Sociale media stroomden destijds over van de positieve reacties op Boerderij van Dorst. Veel kijkers vonden Raven Van Dorst, Emma Wortelboer en Maarten van Rossem een gouden combinatie. Die aflevering trok maar liefst 674.000 kijkers.

In die samenstelling keren ze niet terug, maar Van Rossem en Wortelboer hebben wel de handen in één geslagen. Nu komt er dus een eigen programma, maar waar dat precies over gaat is nog onduidelijk. Eind juni werd het tv-duo al gespot op een aardbeienkwekerij in Twente, waar Wortelboer ooit een bijbaantje had.

Van Rossem verwacht in ieder geval geen kijkcijferhit, zegt hij in zijn podcast. „Het komt op NPO 3. Je weet: daar kijkt sowieso niemand naar. Ik ben benieuwd.”