Hoeveel zin heeft het om aftersun te smeren na een dagje strand?

Na een lange dag op het strand heb je vast weleens een verbrande huid gehad. Veel mensen grijpen dan meteen naar hun flesje aftersun. Maar heeft dat eigenlijk wel zin?

Je hebt vast weleens meegemaakt dat je op vakantie vergeten bent bij te smeren. En daar wordt je huid niet blij van. Na een paar uur in de zon voelt je huid pijnlijk en warm aan. Aftersun is een middel dat veel mensen na zo’n dag op de huid smeren in de hoop dat hun klachten verminderen.

Wat gebeurt er met je huid als je te lang in de zon zit?

Als je in de zomer aan het zonnen bent, word je niet alleen bruin. Je huid kan ook flink beschadigen. De uv-straling van zonlicht kan namelijk schade in je huid veroorzaken. Bijvoorbeeld door de vorming van sterk reagerende stofjes, de zogenaamde zuurstofradicalen.

Het DNA in je huidcellen kan dan ook beschadigd raken. Ons lichaam probeert de beschadigde cellen op te ruimen door immuuncellen naar het verbrande gebied te sturen. Dit kan leiden tot een gezwollen en rode huid. Je bent dan ‘verbrand’.

Helpt aftersun nou echt?

Aftersun heeft zeker zijn voordelen. Het goedje helpt tegen pijn, roodheid en warmte. Zo bezit het spul middelen om vocht beter vast te houden, waardoor je huid minder snel uitdroogt. Ook zitten in aftersun meestal antioxidanten. Die stoffen vangen de schadelijke zuurstofradicalen weg. Zo heb je minder kans op extra schade.

Maar aftersun is geen wondermiddel tegen een verbrande huid. Op het moment dat je het smeersel gebruikt, is het ergste achter de rug. De zuurstofradicalen hebben dan al DNA-schade veroorzaakt. Deze schade herstel je niet zomaar met aftersun. Het spul helpt dus de genezing van je huidbarrière na verbranding, maar niet met de genezing van beschadigd DNA.

⚠️ Pas op Kijk uit welke aftersun je gebruikt. In sommige crèmes zit alcohol en dat droogt de huid uit. Bovendien kunnen flesjes met parfum zorgen voor irritatie. Check dus goed de bijsluiter voordat je een aankoop doet.

Genoeg alternatieven voor aftersun

Een verbrande huid kun je ook met andere hydraterende crèmes verzorgen dan aftersun. De meeste van deze smeersels hebben een soortgelijke structuur en eigenschappen. Pas alleen wel op met vette crèmes, zoals vaseline. Die zorgen ervoor dat de warmte niet uit je huid weg kan.