Een dag op aarde duurde in het verleden 19 uur, wat is er gebeurd?

Wist je dat de aarde vroeger sneller draaide dan nu? Tijdens het Mesozoïcum, zo’n 252 tot 66 miljoen jaar geleden, duurde een dag 23 uur. En als je nog verder teruggaat in de tijd – zo’n 1,4 miljard jaar geleden – was een dag slechts 18 uur en 41 minuten lang. Onze 24 uur per dag is eigenlijk best nieuw.

De maan, de enige natuurlijke satelliet van de aarde, beïnvloedt de rotatie van de aarde het meest. Toen de maan werd gevormd, was hij ‘maar’ 22.500 kilometer van onze planeet verwijderd. Dat is zeventien keer dichterbij dan hij nu is. De maan drijft dus weg van onze planeet en dat zorgt ervoor dat onze dagen langer worden.

Een dag op aarde was vroeger veel korter

Jarenlang dachten wetenschappers dat de aarde ongeveer een miljard jaar geleden binnen negentien minuten om zijn as draaide. Wetenschappers hebben deze periode de ‘boring billion’ genoemd, omdat er vrij weinig gebeurde op onze planeet.

Het was een tijdperk waarin het leven op aarde voornamelijk bestond uit kleine en simpele organismen, zoals bacteriën en schimmels. Onderzoekers van de Chinese Academie van Wetenschappen en de Curtin University in Australië verzamelden nieuwe gegevens.

Ze bestudeerden onder andere sporen in de grond om natuurlijke processen te verklaren. Uit hun onderzoek blijkt dat de atmosfeer van de aarde vroeger sterk genoeg was om de veranderingen in de daglengte tegen te gaan.

Dagen worden steeds langer

De pauze in de daglengte van de aarde begon toen er op onze planeet meer zuurstof kwam en er een ozonlaag ontstond. Door deze verandering in de atmosfeer werd het effect van de zon op onze wereldbol groter. Hierdoor kon de zon de invloed van de maan compenseren. Het effect is in de loop der jaren weer afgenomen.

Tegenwoordig draait de aarde een stuk langzamer en worden de dagen langer. Dit gaat alleen wel heel langzaam. Wetenschappers schatten dat een dag elk jaar zo’n 0,000015 seconde langer wordt. Sinds de bronstijd, vele duizenden jaren geleden, is een dag maar 0,047 seconden langer geworden. Je hoeft je klokken dus waarschijnlijk niet snel vooruit of achteruit te zetten!