Zomertijd op aarde, maar wat is eigenlijk de tijd op de maan?

In 2024 keert de mensheid voor het eerst sinds 1972 terug naar de maan. Daar zullen astronauten ruimtestations bouwen, robotlanders aan het werk zetten en grondstoffen delven. Nu op aarde de zomertijd weer van kracht is, leek het ons een goed idee om eens te kijken naar de tijdszone op de maan.

De maan draait veel langzamer dan de aarde. Het hemellichaam draait om zijn as binnen ongeveer 30 aardse dagen. Dit betekent dat de ene helft van de maan voor een hele lange tijd verlicht wordt door de zon, en het op de andere helft juist meerdere dagen donker is. Er is dus geen zonsopang of -ondergang om rekening mee te houden.

De maan heeft nog geen tijdszone

Of de astronauten tijdens de missie daarom één of meerdere tijdzones aannemen, is volgens Javier Ventura-Traveset, een ingenieur bij de European Space Agency (ESA), nog niet besloten. Dat vertelde hij aan Wired. Vanwege de langzame rotatie van de maan, lijkt het hem logisch om minder tijdzones dan op aarde te gebruiken.

Het zou ook kunnen dat ze één universele tijd gaan gebruiken voor de maan, zodat astronauten een cyclus van 24 uur kunnen volgen. Zo’n tijdzone wordt ook gebruik in het International Space Station (ISS). Door de lange lichte en donkere periodes zal elke dag anders verlopen dan op aarde. Maar Ventura-Traveset denkt niet dat het logisch is om wekenlange dagen en nachten in te voeren.

Constante jetlag door de tijd op aarde?

De ESA wil dolgraag regels invoeren over de exacte tijd op de maan. Het idee is ontstaan tijdens een bijeenkomst in Nederland en de behoefte wordt wereldwijd erkend. Een internationaal team doet op dit moment onderzoek naar welke organisaties de tijd op de maan moeten instellen en bijhouden.

Daarbij moet ook overwogen worden of de standaardtijd praktisch is voor de astronauten op de maan. Door de lange dagen en nachten is het immers moeilijk om in een dagelijks ritme te komen, waardoor elke dag voelt als een zware jetlag. En daar komt nog een probleem bij kijken. De maan heeft een lagere zwaartekracht dan de aarde, waardoor een klok 56 microseconden voor gaat lopen.