Het riante verschil in salaris tussen de 2 sterren van The Last of Us

Niet elke ster fonkelt even fel aan de hemel in Hollywood. Naast een groot leeftijdsverschil en een pak ervaring, gaapt er bijvoorbeeld ook een riante kloof tussen Bella Ramsey en Pedro Pascal qua loon. Dit is hoeveel salaris ze beiden hebben verdiend per aflevering van de HBO Max-hit The Last of Us.

De zombie-apocalyps gemist? Dat is bijna onmogelijk, want de serie verbrak zowat alle records. The Last of Us is zelfs de best bekeken serie in Nederland van HBO Max, waarmee het toppers als House of the Dragon en The White Lotus van het hoogste schavotje houdt.

Met een naam als Pedro Pascal op het affiche mag dat bijna geen verrassing meer heten. Het salaris van de acteur uit onder andere Narcos en The Mandalorian heeft dan ook een serieuze hap uit het budget genomen. In ieder geval zou de verloning van co-ster Bella Ramsey een pak lager liggen.

Salaris Bella Ramsey en Pedro Pascal The Last of Us

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Variety krijgt Pedro Pascal per aflevering van de HBO Max-serie 600.000 dollar, in totaal 5,4 miljoen dollar. Minder betrouwbare bronnen beweren dat Bella Ramsey voor The Last of Us ‘slechts’ 70.000 dollar ontving per aflevering, in totaal 630.000 dollar.

Uiteraard heeft het riante verschil in salaris in dit geval weinig te maken met een Gender Pay Gap. Als jonge actrice heeft Bella Ramsey met een bijrolletje in Game of Thrones een relatief kleine lijst aan adelbrieven. En al zeker tegenover een ster die al een tijdje op het Hollywood-toneel meedraait. Maar het kwaad was geschied en al snel verspreidden berichten over de loonkloof zich als een infecterend schimmelvirus. Naughty Dog, de studio die de originele games heeft ontwikkeld, moest zelfs tussenbeide komen.



This is very misleading. Variety has not reported on Bella Ramsey’s pay for her work on #TheLastOfUs Variety did confirm in 2021 that Pedro Pascal is paid $600,000 per episode. https://t.co/MZwYWmUJ24 — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) April 6, 2023

En Bella Ramsey zal voor het tweede seizoen ongetwijfeld een beter salaris krijgen van HBO. Hoe dan ook is het (onbevestigde) verschil in salaris tussen beide sterren van The Last of Us – ook indien de bedragen accuraat zijn – een storm in een glas water.