Massale illegale rave houdt Belgisch stadje al twee nachten wakker

Inwoners van het Belgische Sint-Truiden worden al twee nachten wakker gehouden door duizenden feestvierders die aanwezig zijn bij een illegale rave. Lokale agenten krijgen ondersteuning van de federale politie en Defensie, maar een ontruiming lijkt voorlopig nog niet mogelijk. De aanwezige ravers zouden zelfs nog tot morgenavond door willen feesten.

Al sinds vrijdag klagen buurtbewoners over de harde muziek en de vele af- en aanrijdende auto’s, maar het is nog altijd niet gelukt om in te grijpen. Volgens de Vlaamse omroep VRT ligt de prioriteit van de politie bij het bewaken en beveiligen van de omgeving.

Niet mogelijk om veilig te ontruimen

„Op basis van de beschikbare mensen en middelen is het op dit moment niet mogelijk om het uitgestrekte gebied met zo’n groot aantal aanwezigen, vaak onder invloed van verdovende middelen, op een veilige manier te ontruimen”, zegt de burgemeester van de gemeente. Hij zegt te begrijpen dat omwonenden zich niet veilig voelen.

Hoewel het stopzetten van het feest voorlopig geen optie lijk, zijn er wel al meerdere boetes uitgedeeld voor drugsbezit. Ook heeft de minister van Binnenlandse Zaken de politie en justitie gevraagd om achter de organisatoren van de rave aan te gaan. „Ik het vertrouwen in het onderzoek dat zal worden gevoerd om de aanvoerder van deze rave te identificeren”, twittert ze.



Illegale raveparty Brustem. Ik volg samen met de burgemeester en de gouverneur de situatie in Brustem op de voet op en blijf met hen in contact. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) April 30, 2023

Rave lijkt op groots festival

Belgische media melden dat de illegale rave op een festival lijkt, met maar liefst elf podia en zo’n 10.000 bezoekers. „De muziek is echt loeihard”, vertelde een VRT-verslaggever op NPO Radio 1. „Het is echt een grote walm van muziek en dat hoor je heel goed in een nabijgelegen dorpje waar ze nu al sinds vrijdagavond aan één stuk onder de luide beatmuziek moeten leven.” Het is niet duidelijk hoe het de organisatoren van de rave is gelukt om zoveel materieel en mensen bij elkaar te krijgen, zonder dat de politie dit van te voren opmerkte.

In 2021 deed zich een soortgelijke situatie voor in Frankrijk. Bij een illegale rave in Bretagne waren zeker 2500 mensen aanwezig. Dat feest werd na twee dagen stilgelegd.