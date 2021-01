Illegale raveparty in Frans dorp na twee dagen gestopt

De grote grote illegale raveparty in Frankrijk die op Oudjaarsdag begon, loopt op zijn einde. Franse media melden dat de muziek uit is gezet en honderden feestgangers het toneel verlaten.

Sinds Oudjaarsdag was er een feest gaande in een leegstaande hangar in Lieurion in Bretagne, ten zuiden van de stad Rennes. Er kwamen donderdagmiddag zo’n 2500 mensen op het feest af en agenten konden de toestroom niet voorkomen omdat de avondklok pas om 20.00 inging.

Toen er later wel werd ingegrepen, keerden de feestgangers zich tegen agenten en gooiden ze met flessen en stenen. Ook zetten ze een politiebusje in brand. Drie agenten raakten gewond.

Muziek uit

Op zaterdagochtend werd het feest na dik twee dagen afgebroken. Even voor 08.00 uur ging de muziek uit en verlieten de feestgangers de hangar. Volgens de Franse politie was er geen tussenkomst van agenten en verliep het afbreken van het feest rustig.

Gisteren voerde de Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin in Parijs spoedoverleg over de beëindiging van het evenement. Na afloop zei hij dat de politie de toegangswegen naar de feestlocatie had afgesloten, zodat nieuwe feestgangers zich niet aan kunnen sluiten.

Florian Bachelier, een lokale bestuurder noemde het feest een schande. „Deze bijeenkomst is een schande voor ons land, voor onze zorgverleners en voor al onze doden”, twitterde hij.



Ce rassemblement de zadistes fait honte à notre pays, à nos soignants mobilisés depuis des mois, à nos morts.

Puisse l’autorité judiciaire leur faire comprendre rapidement et radicalement le sens du mot responsabilité.

L’Etat doit rétablir l’ordre public immédiatement. https://t.co/c2bp5qrDmP — Florian Bachelier (@F_BACHELIER) January 1, 2021

Ook waren mensen boos over het feit dat de rave niet eerder afgebroken werd. „Terwijl eerlijke burgers een boete krijgen voor het overschrijden van de avondklok met een paar minuten, capituleert de regering voor deze raveparty waar alle coronaregels worden overtreden”, stelt Gilles Pennelle, een politicus uit Bretagne.

Buitenland

Bezoekers van het feest kwamen uit heel Frankrijk. Sommigen waren zelfs vanuit het buitenland afgereisd naar de lege hangar. Zo zouden er mensen uit Spanje, Portugal en België aanwezig zijn. Aanklagers hebben een onderzoek ingesteld naar het illegale feest.

