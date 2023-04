Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Achtergelaten hond loopt ruim 60 kilometer terug naar oude baasjes

Het woord hondstrouw komt niet zomaar uit de lucht vallen, dat bewijst de Noord-Ierse golden retriever Cooper wel. Het dier legde een tocht van maar liefst 64 kilometer af om terug bij zijn oude baasjes te komen.

27 dagen lang was Cooper vermist. De hond was weggelopen bij zijn nieuwe eigenaar en werd ruim 60 kilometer verderop teruggevonden bij zijn oude huis. Volgens Lost Paws, een organisatie in Noord-Ierland die baasjes helpt zoeken naar hun vermiste huisdieren, heeft het instinct van Cooper hem naar zijn oude baasjes geleid.

Achtergelaten in het asiel

Eerder werd Cooper achtergelaten in het asiel door zijn oude baasjes. Nigel Fleming, een fotograaf uit Dungannon, had het dier geadopteerd om zijn andere golden retriever Molly gezelschap te houden. Maar begin april was Cooper plotseling verdwenen. De trouwe viervoeter werd pas 27 dagen later gevonden.

„Ik kijk nu naar hem en ik kan nog steeds niet geloven dat hij weer thuis is”, zegt Fleming tegen de lokale zender BelfastLive. Hij noemt de verdwijning van de golden retriever een ramp. „Het arme dier had geen idee waar hij was. Ik probeerde hem nog te achtervolgen, maar hij was in een oogwenk verdwenen.”

Tijdens zijn 27 dagen durende tocht, is de golden retriever erg veel gewicht verloren, maar volgens zijn baasje komt hij steeds een beetje meer op krachten door kleine maaltijden te eten. „Hij is weer veilig”, aldus een opgeluchte Fleming.

Instinct van golden retriever bracht hem terug

Lost Paws is verbaasd over de zelfredzaamheid van de hond. „Cooper is een slimme jongen”, probeert een woordvoerder van de organisatie het verhaal te verklaren. „Zijn instinct bracht hem terug naar de plek die hij kende.”





🚨🚨 COOPER UPDATE 🚨🚨We thought we’d provide a little update on the main man as it’s been several days and he’s had some… Posted by Lost Paws NI – Lost and Found Pets on Sunday, April 30, 2023

Onderweg stak de golden retriever hoofdwegen over en doorkruiste hij bossen en velden. Volgens de dierenorganisatie legde hij een groot deel van de tocht af door gebieden waar hij nog nooit was geweest. „Hoe Cooper dat voor elkaar heeft gekregen, zullen we nooit weten. Maar het is hem wel gelukt.”